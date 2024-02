O primeiro dia do 2º Torneio de Verão Esportes de Areia movimentou a Orla da Praia dos Namorados com as disputas de futevôlei em quatro categorias. O evento promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, recebeu um público rotativo de cerca de 1,5 mil pessoas neste sábado (24), de acordo com a pasta. A programação continua neste domingo (25) com o vôlei de praia.

“Foi mais um dia feliz nas areias das quadras montadas na Praia dos Namorados. É muito bom ver as famílias reunidas em torno do esporte, do lazer e da qualidade de vida. Eu sou um incentivador do esporte e convido toda a população para prestigiar as disputas deste domingo”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“Esporte é vida e nossa administração sempre trabalhou para incentivar essa área tão importante para a saúde da população. Gostei de ver a movimentação dos atletas e das famílias aqui na Orla”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

Confira os resultados do futevôlei:

Categoria A+B

1º – Esquerda e Mandela – R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º – Léo e Willian – R$ 700,00 + troféus e brindes

3º – Edão e Vini – R$ 400,00 + troféus e brindes

4º – Pedro e Joan – R$ 200,00 + troféus e brindes

Categoria Iniciante

1º – Vinicius e Walkinho – R$ 500,00 + troféus e brindes

2º – Patrick e Daniel – R$ 300,00 + troféus e brindes

3º – Lucas Porto e Marcos – R$ 200,00 + troféus e brindes

4º – Yuri Lucca e Rodrigo – R$ 100,00 + troféus e brindes

Categoria Estreante (premiação com troféus e brindes)

1º – Juliano e Buchecha

2º – Gustavo e Gabriel Berse

3º – Lauro e Rafa Estiga

4º – Uesly e Wendrew

Categoria Misto (premiação com troféus e brindes)

1º – João Amorim e Amanda

2º – Brisa e Diogo

3º – Mayannara e Guilherme

4º – Alline e Raul

“Tivemos um primeiro dia espetacular com as disputas do futevôlei. Quero parabenizar os vencedores e todos os participantes, e convidar a população para os jogos do vôlei de praia neste domingo. Mais uma grande festa do esporte promovida pela Prefeitura com atrações para toda a família”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Vôlei de praia em ação neste domingo

Três categorias do vôlei de praia estarão em disputa no 2º Torneio de Verão Esportes de Areia neste domingo: Masculino, Feminino e Misto 4×4. Somadas as categorias do vôlei de praia e do futevôlei, o torneio reúne 296 participantes de Americana e outras 30 cidades.

A estrutura conta com quatro quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arbitragem profissional, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks e espaço kids, além de atrações musicais. O grupo Alto Astral se apresenta neste domingo a partir das 15h.

O evento tem o apoio dos seguintes patrocinadores: Trevilub e Gismar Redes Esportivas (ouro), Crema Supermercados, Ademicon, Renovecom Marketing, Construtora Citz, Mr. Chico e SOS Telecom (prata) e Bolo da Isa, AVT Incorporadora, Kalango Cervejaria, Naty Faraone, Araújo Júnior Imóveis, Bueno’s Pizza Quadrada, Duo Performance Fisioterapia, DEF Comunicação e Água Levíssima (bronze).