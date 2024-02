Com o pé no PL, Chico marca presença em ato pró-Bolsonaro

O prefeito de Americana Chico Sardelli marcou presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista neste domingo.

Chico publicou um vídeo no story de sua conta no Instagram dizendo ser um dia importante para o país.

“Estou hoje na Avenida Paulista, em São Paulo, participando desse ato pacifico em defesa de um Brasil livre, ao lado do nosso governador Tarcísio, do presidente Bolsonaro, do amigo e presidente da Alesp André do Prado, e tantos outros brasileiro e brasileiras. Um ato repleto de famílias vestindo as cores do nosso país e valorizando nossa bandeira, e eu não poderia deixar de estar aqui nesse momento importante para nosso país”, disse o prefeito.

A ida de Chico para o PL, partido de Bolsonaro, é dada como certa, mas ainda não se concretizou. Os últimos acontecimentos envolvendo a Polícia Federal e o presidente nacional Valdemar Costa Neto podem mudar os rumos do partido até que se encerre o tempo para troca de legenda.

