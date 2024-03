Como posso restaurar minha saúde durante uma partida? Restaurar saúde durante uma partida é crucial para sobreviver e continuar participando das lutas. Aqui estão várias maneiras comuns de restaurar saúde: Retornar à Base: Você pode restaurar sua saúde e mana retornando à sua base. Isso pode ser feito tocando no botão “Recall” na tela. Saúde e mana se regeneram rapidamente quando estiver na base. Pacotes de Saúde: Eles estão localizados perto de suas torres externas. Ao passar por cima de um pacote de saúde, você restaurará uma parte de sua saúde. Esses pacotes desaparecerão assim que as torres externas forem destruídas. Habilidades de Cura — Geral: Você pode escolher uma habilidade de cura antes de entrar em uma partida. Normalmente, um Suporte a escolhe para curar a si mesmo e/ou seus colegas ao redor. Habilidades de Cura — heróis: Alguns heróis, especialmente Suportes (por exemplo, Cai Yan), têm habilidades de cura fortes que podem curar a si mesmo e/ou seus colegas ao redor. Matar Monstros: Matar certos monstros da selva também pode restaurar uma pequena quantidade de saúde. Roubo de vida: Alguns itens ou habilidades de heróis fornecem vampirismo, o que permite que seu herói recupere saúde com base no dano que causam. Lembre-se, gerenciar sua saúde é crucial em Honor of Kings. Saber quando recuar e se curar frequentemente faz a diferença entre vencer e perder um jogo. Como mudar seu equipamento durante uma partida? Honor of Kings, você não pode mudar diretamente seu equipamento durante uma partida. No entanto, você pode comprar novos itens e vender os antigos a qualquer momento durante o jogo, permitindo efetivamente que você mude seu equipamento. Em, você não pode mudar diretamente seu equipamento durante uma partida. No entanto, você pode comprar novos itens e vender os antigos a qualquer momento durante o jogo, permitindo efetivamente que você mude seu equipamento. Veja como fazer isso: Abrir a Loja: Você pode abrir a loja tocando no botão “Loja” na tela. Comprar Novos Itens: Você pode comprar novos itens usando o ouro que ganha durante a partida. Os itens que você pode comprar são exibidos na loja. Toque em um item para comprá-lo. Vender Itens Antigos: Se seu inventário estiver cheio e você quiser comprar um novo item, pode vender um item antigo para liberar espaço. Para fazer isso, abra a loja, toque no botão “Vender” e depois no item que deseja vender. Compra Automática: Para facilitar as coisas para você, Honor of Kings também tem um recurso de compra automática. Se você habilitar este recurso, o jogo comprará automaticamente itens para você com base na construção de equipamentos pré-definidos que você escolheu antes do início da partida. Lembre-se, escolher os itens certos para seu herói é uma parte fundamental da estratégia em nossas partidas. Diferentes itens podem mudar significativamente as capacidades do seu herói, então é importante entender o que cada item faz e como ele se encaixa em sua estratégia geral. Como preparar e ajustar a construção dos seus personagens? (Usando Arcana, mudando equipamentos, escolhendo Habilidades Comuns) Arcana: Arcana são aprimoramentos especiais que você pode equipar antes do início da partida. Eles fornecem vários bônus para as estatísticas do seu herói. Você pode acessar o sistema de Arcana no menu principal. Lá, você pode escolher quais Arcanas equipar com base no papel do seu herói e no seu estilo de jogo pessoal. Você pode ter várias páginas de Arcana para diferentes heróis ou funções. Equipamentos: Você também pode definir uma construção de equipamento predefinida para seu herói. Isso é feito a partir da página do herói no menu principal. Você pode escolher quais itens seu herói tentará comprar durante a partida. Você pode seguir as instruções recomendadas, ou pode criar a sua própria com base na sua estratégia. Durante a partida, você pode comprar esses itens na ordem que definiu, ou pode comprar e vender itens manualmente conforme a situação exigir. Habilidades Comuns: Estas são habilidades adicionais que você pode escolher para seu herói. Você pode selecioná-las antes do início da partida. As habilidades comuns disponíveis dependem do seu nível de classificação. Algumas habilidades comuns incluem “Purificar”, que remove efeitos de controle, “Cura”, que restaura a saúde para você e aliados próximos, e “Teleporte”, que permite que você se teleporte a uma curta distância. A escolha da habilidade comum pode afetar muito o desempenho do seu herói na partida, então escolha sabiamente com base no papel do seu herói e na sua estratégia.