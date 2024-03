Em meio a tantos estilos dominando os meios de comunicação e liderando nos acessos em streamings, o rock nacional ainda resiste. Um exemplo é o projeto A Resistência Nacional, que lançou um novo single, o “Cabeça Confusa”, já disponível nas plataformas digitais.

O projeto A Resistência Nacional foi criada e é conduzida por Alex Duarte Rocha, o Alex Rock. Desde criança, Alex tem o rock como cenário musical, ouvindo bandas e artistas como Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, CPM22, Charlie Brown Jr, Acústicos e Valvulados, Tequila Baby, Nenhum de Nós, Skank, Pitty, Titãs, Raimundos e outros, e os internacionais nomes como Nirvana, Foo Fighters, Pearl Jam, RHCP, STP, Queens Of the Stone Age, AC/DC, Guns N’ Roses, Ramones, Green Day, Led Zeppelin, Pearl Jam, Dire Straits. Mas foi a partir de 2002, então com 15 anos, que a música passou a integrar sua rotina com amigos e vivência com bandas de garagem.

O single que está sendo lançado, o “Cabeca Confusa” foi composto em 2005 e surgiu de um sentimento não correspondido na adolescência. “Trata-se de uma fase em que as pessoas passam naquele breve momento de paixão. A música passa a mensagem de que é um momento de confusão interna mental de sentimentos”, explicou Alex.

A “Cabeça Confusa” foi gravada em 2019, na Cidade de Palhoça (SC) no estúdio Flat. “Essa música foi produzida durante anos, com uma antiga banda de garagem intitulada Alados Alados. A execução da gravação da bateria foi feita pelo atual parceiro de projeto Thiago Costa. O resto dos instrumentos, como baixo e guitarra base, guitarra solo e vocal foi trabalhado por mim e montado em casa. Na gravação apenas foram replicados e ajustados detalhes da execução”, relatou. A distribuição da canção nas plataformas está sendo feita pela CD Baby.

Mas não para por aí. A Resistência Nacional já tem engavetado mais oito singles, que futuramente farão parte do primeiro álbum do projeto.

A Resistência Nacional está no Instagram como @aresistencianacional e nas plataformas digitais com o mesmo nome. O rock nacional ainda vive!