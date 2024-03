Promessa do surf feminino quer brilhar no QS

Promessa- Após Brazilian Storm brilhar no ISA Games e garantir mais duas vagas

ao País na disputa do Surf em Paris-24, o Brasil volta às atenções para a decisão da WSL South America. Em Florianópolis, os principais surfistas sul-americanos encaram as ondas da Praia Mole na última etapa regional da competição, o QS 3.000, a partir desta quarta-feira (6). E entre os confirmados, uma das atletas mais promissoras promete ir longe nas baterias.

Mais jovem surfista feminina a disputar uma etapa do Dream Tour, Alexia Monteiro inicia a temporada após um grande período no Hawaii para aperfeiçoar manobras e desenvolver o seu nível de performance. Vice-campeã brasileira sub-16, a catarinense sonha em vencer uma etapa do WQS e ganhar mais experiência visando aos compromissos do ano, como ISA Games JR.

“Minha expectativa é a melhor possível, pois sempre foi meu sonho vencer uma etapa do WQS! Esse é um dos circuitos mais importantes e desafiadores que vou correr neste ano, principalmente pelo fato de as meninas serem profissionais, a América do Sul inteira competir e dar vagas para o Challenger Series. Então, esse é o caminho que todas temos de percorrer para chegar na elite”, afirma Monteiro.

Campeã do ISA Games Jr por equipes, em 2023, Alexia ainda conta com uma boa lembrança na Praia Mole para vencer esse QS 3.000. “O mar estava gigante, com cerca de uns 3m de altura. Tínhamos de entrar de jet ski, pois estava impossível na remada. E mesmo neste cenário, fiz uma das minhas melhores baterias. Aliás, tirei a líder do ranking neste momento do campeonato. Terminei em quinto neste evento do Dream Tour”, conclui.

Na temporada, a catarinense Tainá Hinckel, que garantiu vaga aos Jogos Olímpicos, e o pernambucano Ian Gouveia chegam no Layback Pro liderando os rankings da WSL South America. No local, saem os sete homens e as três mulheres que vão representar a região no Challenger Series 2024. E o público brasileiro poderá acompanhar todas as emoções do QS 3.000, na Praia Mole, por meio da transmissão ao vivo na Red Bull TV.

