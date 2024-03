A Guarda Municipal de Americana (Gama) iniciou a instalação do sistema de geração de energia solar na sede da corporação, localizada no Jardim Colina. Neste momento, o trabalho consiste na fixação dos suportes para as placas e na implantação da fiação para alimentação de energia.

“Este é um projeto inovador e sustentável que está sendo implantado na corporação graças ao apoio do prefeito Chico e do vice Odir. O objetivo é ter menos impacto ambiental, gerar energia de qualidade e promover economia aos cofres públicos. Uma iniciativa que só traz benefícios para a nossa cidade”, destaca o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Com investimento de R$ 198 mil, custeados com recursos próprios, o sistema de energia fotovoltaica vai gerar uma média de 13.440 kWh por mês, proporcionando à Gama uma economia mensal de R$ 8 mil com energia elétrica. O serviço tem prazo de 60 dias para conclusão.

Telhado em fase final

Além da implantação do sistema de energia solar, a sede da Guarda Municipal de Americana recebe também as obras de substituição do telhado, que estão em fase final. Após a retirada das telhas antigas e a instalação das novas, os trabalhos consistem agora na finalização da platibanda. O próximo passo é a colocação de calhas e rufos.

O telhado, que era de amianto, agora é formado por telhas em chapa de aço tipo sanduíche, com pintura poliéster na cor branca. Ao todo, foram trocados 1.498,32 m² de cobertura. Também foram instalados mais 209,21 m² de fechamento lateral em chapa de aço pré-pintada. O valor do investimento é de R$ 447.999,00.