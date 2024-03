A Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve 1 homem

por tráfico de drogas esta terça-feira. A ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi na Avenida Serra do Mar, no Parque da Liberdade. Um homem de 42 anos e os agentes apreenderam 663 porções de entorpecentes.

Os GMs saíram por volta das 13h30- equipe subinspetor Siderlei e Aguilera- e abordoram o rapaz. Com o auxílio do cão Petrus, foram localizados 443 pinos com cocaína, 181 pedras de crack e 39 porções de maconha.

Ainda foi necessário o apoio de outras equipes da Guarda para que o homem fosse encaminhado para central da Polícia Civil de Americana. Lá, a autoridade determinou o flagrante.

Ele foi levado para a delegacia de polícia e o mandado judicial foi ratificado.

