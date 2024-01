A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – acaba de analisar as preferências de viagens de seus clientes ao longo de 2023, tanto para destinos nacionais quanto internacionais. De acordo com o levantamento, de janeiro a dezembro de 2023, a procura por passagens aéreas nacionais aumentou 36% em relação a 2022; já no internacional o crescimento foi de 14%. São Paulo e Lisboa lideram o ranking dos 20 destinos mais procurados pelos clientes.

“Com o fomento do setor de viagens, a Decolar permanece em constante evolução para acompanhar as demandas de mercado e necessidades dos viajantes”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar. “Só em 2023, lançamos dois novos canais de venda e atendimento ao cliente, que foram as lojas físicas e a plataforma Meu Agente Decolar. Também investimos em inovações tecnológicas, soluções de pagamento, portfólio de produtos e contratação de novos talentos, para oferecer experiências cada vez mais completas a nossos clientes.”

Confira o ranking dos destinos nacionais e internacionais mais buscados pelos clientes em 2023:

POSIÇÃO Destinos Nacionais Destinos Internacionais 1º São Paulo (SP) Lisboa (PT) 2º Recife (PE) Buenos Aires (AR) 3º Rio de Janeiro (RJ) Orlando (US) 4º Salvador (BA) Miami (US) 5º Fortaleza (CE) Santiago (CL) 6º Maceió (AL) Paris (FR) 7º Porto Alegre (RS) Roma (IT) 8º Natal (RN) Nova York (US) 9º Porto Seguro (BA) Madrid (ES) 10º João Pessoa (PB) Londres (UK) 11º Florianópolis (SC) Porto (PT) 12º Brasília (DF) Cancún (MX) 13º Navegantes (SC) Barcelona (ES) 14º Curitiba (PR) Montevidéu (UY) 15º São Luís (MA) Lima (PE) 16º Foz do Iguaçu (PR) Milão (IT) 17º Aracaju (SE) Punta Cana (DO) 18º Belo Horizonte (MG) Bariloche (AR) 19º Belém (PA) Tóquio (JP) 20º Vitória (ES) Los Angeles (US)

Estrangeiros no Brasil

O estudo também analisou as buscas de estrangeiros, com o ranking dos destinos nacionais mais almejados e dos países que mais procuraram pelo Brasil ao longo do último ano. “Em 2023 observamos o crescimento de 27% na busca de estrangeiros por passagens aéreas ao Brasil, em relação a 2022”, ressalta Rossato. “As metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro foram as mais procuradas. Já no ranking das cidades estrangeiras que mais buscaram pelo Brasil estão Lisboa, Buenos Aires e Porto.”

Cidades nacionais mais buscadas por estrangeiros em 2023

POSIÇÃO Destinos Nacionais 1º São Paulo (SP) 2º Rio de Janeiro (RJ) 3º Belo Horizonte (MG) 4º Porto Alegre (RS) 5º Brasília (DF) 6º Curitiba (PR) 7º Recife (PE) 8º Salvador (BA) 9º Florianópolis (SC) 10º Goiânia (GO) 11º Fortaleza (CE) 12º Vitória (ES) 13º Manaus (AM) 14º Navegantes (SC) 15º Natal (RN) 16º Belém (PA) 17º Cuiabá (MT) 18º Maceió (AL) 19º Uberlândia (MG) 20º Foz do Iguaçu (PR)

Cidades estrangeiras que mais buscaram pelo Brasil em 2023

POSIÇÃO Destinos Internacionais 1º Lisboa (PT) 2º Buenos Aires (AR) 3º Porto (PT) 4º Londres (UK) 5º Miami (US) 6º Orlando (US) 7º Paris (FR) 8º Roma (IT) 9º Madrid (ES) 10º Nova York (US)

Sobre o levantamento

O estudo foi realizado com base na procura de passagens aéreas nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens de janeiro a dezembro de 2023.

Sobre a Decolar

A Decolar é a empresa de viagens líder na América Latina. Há 23 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma empresa consolidada, que integra BestDay, HotelDO, BDExperience, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stays.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes do setor, capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 30 milhões de clientes. A companhia atua em 19 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento, democratizando o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem.