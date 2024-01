Os guardas municipais de Santa Bárbara d’Oeste contam com novos uniformes. Os conjuntos que envolvem calças, camisas mangas longas e camisas mangas curtas foram adquiridos, já recebidos pela Prefeitura e a partir dos próximos dias serão entregues aos profissionais da corporação.

O investimento em Segurança Pública é contínuo em Santa Bárbara. Desde 2021, ano em que teve início a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan, foram contratados 61 novos guardas municipais, adquiridas 11 novas viaturas e motocicletas Zero Km, mais de 200 novas pistolas, novos fuzis 556, carabinas CTT 40, espingardas calibre 12, diversos equipamentos e ampliado o sistema de videomonitoramento, saindo de nenhuma câmera em 2013 para atuais 238 câmeras espalhadas pela cidade.

Santa Bárbara d’Oeste é, inclusive, uma das 10 cidades mais seguras do Brasil de acordo com dados do “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” e do “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil”. Os estudos levam em consideração cidades acima dos 100 mil habitantes e são baseados em estatísticas oficiais de criminalidade.

O “17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública” traz a análise de Mortes Violentas Intencionais (MVI) – que corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais (em serviço ou não). Neste estudo, Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 6ª posição na classificação geral do Brasil, 1ª posição da região e 2ª posição da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Já o “Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil” é um indicador que avalia as cidades brasileiras em seu nível de óbitos violentos a cada 100 mil habitantes, colocando novamente Santa Bárbara d’Oeste no TOP-10 do Brasil, na 1ª posição da região e na 2ª posição da RMC.