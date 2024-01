EXCLUSIVO. Antiga ‘favela’ dá lugar ao novo supermercado Davita em SBO

Santa Bárbara d’Oeste vai ganhar mais uma unidade do Supermercado Davita. A loja será no mesmo local onde era a comunidade conhecida como favela do Zumbi, no bairro Santa Fé, na tradicional Avenida Pedroso.

A rede é bastante conhecida por ter bons preços no setor de frutas e açougue. Há outras unidades nas cidades de Americana e também Santa Bárbara.

As obras estão em ritmo acelerado e o novo prédio deve complementar ainda mais uma das regiões que mais se desenvolveram na última década.

A empresa deve transformar a unidade da região da Rua Limeira em depósito e migrar para o novo espaço, que será maior.

LEIA + NOTÍCIAS