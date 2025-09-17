Confira a programação da 10ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara

Na edição dos 10 anos, público tem a chance de subir ao palco e criar em um momento de expressão artística antes dos espetáculos no CEU das Artes

A 10ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara acontece entre 18 e 28 de setembro em Santa Bárbara d’Oeste, levando espetáculos e oficinas a diversos espaços culturais da cidade, como o Teatro Municipal Manoel Lyra, CEU das Artes, Espaço Arte-Móvel, Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum e Praça Central. O evento consolida-se como um dos principais encontros cênicos do interior paulista, promovendo acesso democrático à arte.

No total, serão 21 atividades abertas ao público, sendo nove produções nacionais e oito espetáculos barbarenses selecionados, além de parcerias e convidados especiais que irão compor a programação, reunindo atrações para todas as idades.

Entre os destaques estão “E o Sol Avermelhou”, que acompanha uma família de retirantes em busca de equilíbrio, “Salve Ela! Carolina Maria de Jesus em Cena”, homenagem à escritora negra, e “WWW Para Freedom”, que mistura ação e reflexão sobre liberdade. O formato Lambe-Lambe também marca presença, com cinco histórias curtas de contos e encontros no espaço público.

Ao longo da semana, o público confere espetáculos como “A Travessia do Grão Profundo”, narrativa poética sobre o sertão, “E Se Fôssemos Baleias”, reflexão sobre trabalho e corpo, e “La Trattoria”, comédia que mistura cotidiano e fantasia. Oficinas, como a Rasaboxes, promovem a integração de corpo, mente e emoção para artistas e performers.

O encerramento traz apresentações sensíveis e sociais, como “Sabores Esquecidos”, que aborda memória e Alzheimer, e “Cícera”, retrato da vida de mulheres retirantes em busca de igualdade.

Inédito

Como parte inédita na programação, a Mostra trará o Cena Aberta, realizado exclusivamente no CEU das Artes. Sempre uma hora antes de cada espetáculo, o público poderá ocupar o palco e se expressar livremente. A proposta é transformar o tempo de espera em um momento de partilha artística, onde ideias, performances e criações se encontram em um ambiente intimista e acolhedor.

A 10ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Associação Paulista Amigos da Arte, por meio do programa Difusão CultSP, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Cia Arte-Móvel e Grupo Di Atus, com apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e apoio do Tivoli Shopping.

Programação:

1º DIA – 18/09 (Quinta-feira) | CEU das Artes

9h30 – E o Sol Avermelhou | Cia Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: O Sol “Avermelhou” e uma pequena família de retirantes migra de vilarejo em vilarejo em busca dos bens naturais perdidos. Andam, perambulam e caminham, os andejos. No curso dessa vereda, avistam um místico povoado, onde descobrem que somente a “Filha da Terra” poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

20h – Salve Ela! Carolina Maria de Jesus em Cena | Os Ciclomáticos | Rio de Janeiro/RJ – Classificação: 10 anos

Sinopse: O espetáculo é uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras vozes literárias a dar protagonismo à vivência das mulheres negras e das populações marginalizadas. A peça se inspira no livro Quarto de Despejo e nos relatos da vida de Carolina, que, apesar das dificuldades, encontrou na escrita uma forma de resistência e expressão.

2º DIA – 19/09 (Sexta-feira) | CEU das Artes

20h – WWW Para Freedom | Barracão Teatro | Campinas/SP – Classificação: 12 anos

Sinopse: WWW Para Freedom é um código de operação militar. Soldados são mandados para libertar um povo de um terrível ditador. Em algum lugar do mundo e em algum tempo. Mas, um soldado, na hora de bombardear o alvo, questiona para que serve tudo aquilo e faz uma operação, não militar, em nome da liberdade na qual acredita.

3º DIA – 20/09 (Sábado)

10h – Teatro Lambe-Lambe SBO | Cia Luzes e Lendas | Praça Central – Classificação: Livre

Sinopse: Cinco artistas apresentam cinco espetáculos de curta duração no formato Teatro Lambe-Lambe, cada um com sua caixa cênica. “A Princesa da Lua” é a história da menina encontrada em um bambuzal, criada por um casal de velhinhos, mas que um dia precisa partir. “O Pintor” busca inspiração para uma nova obra e retrata algo que está ali perto. “O Pescador” depara-se com a poluição no rio que vai pescar. “Papo de Sapo” é uma conversa reveladora de um sapo para outro. “Asas de Amor” é um encontro ao acaso de dois pássaros.

20h – A Travessia do Grão Profundo | Núcleo Caatinga da Cia Teatral Avatar | CEU das Artes | Irecê/BA – Classificação: 14 anos

Sinopse: Através do humor, da poesia e da música a peça apresenta a história de Zinho, que ainda menino, vê seu pai migrar abandonando a terra em que viviam. Quando se torna jovem, Zinho resolve sair em busca do pai. A travessia que o personagem empreende pela caatinga e todos os encontros que daí decorrem é o tema central da peça, que nos apresenta esta viagem/narrativa: existencial, pessoal, onírica e mítica, fundindo fantasia e realidade, nas profundezas do sertão com seu linguajar, seus costumes e imaginário.

4º DIA – 21/09 (Domingo)

10h – Brun Blaá | Catarsis Arte para a Infância e Juventude | Espaço Arte-Móvel | Jundiaí/SP – Classificação: até 3 anos

Sinopse: Num intervalo de tempo, num ciclo, numa sucessão de formas de um ser, a vida pulsa. À medida que nos desenvolvemos, a consciência de nós mesmos e dos outros à nossa volta aumenta e a percepção das diferenças se estabelece. O mundo não se restringe mais a um pequeno espaço. Os limites se expandem. E nessa exuberante e estimulante jornada, as escolhas são inevitáveis.

Nos deparamos com o igual e com o diferente; com quem acolhe e com quem repudia; com o que atrai e com o que afasta! Oposições, elementos da natureza, encontros, intermédios e busca de pertencimento fazem parte desta história.

15h30 às 17h30 – Encontro de Partilha: Bando de sonhos, unidos, nos céus, sem fronteiras | Espaço Arte-Móvel – Classificação: Livre

Sinopse: Um espaço de encontro, de partilha, de sonhos! Um momento para artistas se olharem nos olhos e compartilharem as singularidades, desafios e amores do fazer artístico em grupo no interior.

20h – E Se Fôssemos Baleias | Coletivo A Digna | CEU das Artes | São Paulo/SP – Classificação: 10 anos

Sinopse: Uma trabalhadora de um centro de distribuição de uma big tech, cuja rotina de 12 horas diárias é consumida pelo trabalho, tem suas noites marcadas pela exaustão e insônia. Uma reviravolta ocorre quando ela finalmente consegue dormir e sonha que é uma baleia. Impactada profundamente por este sonho, comete um erro que resulta em sua demissão, desencadeando uma série de violências que a levam a perder as sensações do próprio corpo.

5º DIA – 22/09 (Segunda-feira)

10h – E Se Fôssemos Baleias | Coletivo A Digna | CEU das Artes | São Paulo/SP – Classificação: 10 anos

Sinopse: Uma trabalhadora de um centro de distribuição de uma big tech, cuja rotina de 12 horas diárias é consumida pelo trabalho, tem suas noites marcadas pela exaustão e insônia. Uma reviravolta ocorre quando ela finalmente consegue dormir e sonha que é uma baleia. Impactada profundamente por este sonho, comete um erro que resulta em sua demissão, desencadeando uma série de violências que a levam a perder as sensações do próprio corpo.

20h – La Trattoria | Los Circo Los | Teatro Municipal Manoel Lyra | São Paulo/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Num lugar e momento qualquer o que poderia ser um dia comum, revela-se improvável! Afinal, trata-se da tão aguardada e sonhada inauguração do “La Trattoria”, um restaurante aparentemente típico, fruto de uma sociedade atípica. Nesta história pode-se dizer que as pessoas, ali-cozinheiros-sócios, nada têm de “típicos”. E nada têm de cozinheiros. E nada têm de garçons. E nada têm de….O que têm afinal a dizer essa inusitada sociedade?

6º DIA – 23/09 (Terça-feira) | Praça Central

20h – À Flor da Pele | Grupo Teatral ApanelA | Ribeirão Preto/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Livremente inspirado nas poesias de Carolina Maria de Jesus, o espetáculo acompanha a jornada de pessoas em busca da felicidade. Com muita poesia, música e humor, somos apresentados a universos e personagens que brotam das páginas do livro, revelando emoções à flor da pele por serem quem são.

7º DIA – 24/09 (Quarta-feira)

9h30 – Alinhavando | NAC | Espaço Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Em uma nova morada, Nila, Ablum e Ceceu, encontram um diário perdido. Ao passo que revivem as memórias escondidas, mistérios e teorias se revelam para desvendar quem o escreveu.

20h – La Mamma | La Cascata Cia Cômica | Teatro Municipal Manoel Lyra | São José dos Campos/SP – Classificação: Livre

Sinopse: La Mamma conta a história de uma família de palhaços trambiqueiros que após o sequestro do caçula Barberinha farão de tudo para conseguir o dinheiro do resgate. Movida por um instinto maternal, Mamma Rotunda e seus trigêmeos descobrem, entre trapaças e bobagens, a origem de sua família.

8º DIA – 25/09 (Quinta-feira)

9h30 – Vagão de Histórias | Grupo de Teatro Mirabolantes | Léo Sallum | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Pontilino e Virgulino, vindos de não se sabe de onde e indo não se sabe pra onde, perdem o trem que os levaria à novas aventuras. Forçados a esperar o próximo transporte, usam de sua sabedoria e imaginação e com todos os cacarecos, levados em suas malas, levam o público a uma divertida viagem narrativa. Contos caipiras, contos populares e até cordel fazem parte deste caminho trilhado pelos nossos heróis.

20h – O Arquidiabo e o Camponês | Rabugentos Cia Teatral | CEU das Artes | Sertãozinho/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Baseado na fábula, ‘Belfagor, o Arquidiabo’, de Maquiavel – os juízes supremos dos infernos fizeram uma pesquisa em todos os caldeirões das ínferas moradas e chegaram a um resultado intrigante: todos os homens que vinham engrossar as fileiras dos condenados às chamas eternas apresentavam como causa única de estarem ali o fato de serem casados na vida terrena. Decidiram o envio de um diabo à terra, o qual deveria, sob forma humana, se casar e permanecer ligado ao vínculo matrimonial por dez anos. Concluída a experiência, deveria comprovar ou não a veracidade da queixa unânime dos condenados.

O escolhido foi o arquidiabo, Belfagor, porque, antes de precipitar pelos infernos, foi um arquianjo, ou seja, um arcanjo. O conto de Maquiavel reflete, em parte, a posição da mulher na sociedade medieval. Partindo dessa idéia, Alexandre Roit desenvolve uma trama bem humorada onde o Arquidiabo, junto com o camponês João, vivencia esta prática dos relacionamentos humanos.

9º DIA – 26/09 (Sexta-feira)

14h – Aventuras de Pedro Malasartes | Cia Xekmat | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Através de diversas cenas são narradas as aventuras: “Pedro Malasartes e a Sopa de Pedra”, “Pedro Malasartes no Reino de Exu Babão”, “Pedro Malasartes e o Causo do queijo”. Em Minas, São Paulo ou na Bahia Pedro Malasartes sofre poucas e boas nas mãos de um padre glutão e uma velha falsa e fingida, de um rei molenga e uma princesa mandona, de uma velhinha pão dura de doer. Com sua famosa esperteza, Pedro Malasartes tem de usar de muita criatividade e coragem para se safar de grandes confusões e dar uma lição em cada um que pensa em se dar bem em cima dos mais fracos e oprimidos.

20h – Casulo | Cia Arte-Móvel | Teatro Manoel Lyra | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Gabriel e sua avó são felizes no campo de girassóis. Mas um vento forte leva tudo para longe. No mesmo instante a avó segue para uma travessia desconhecida. Gabriel não entende. No entanto, uma fabulosa borboleta, sua fiel amiga desde os tempos de lagarta, o guiará numa inacreditável jornada. Talvez o garoto não encontre a avó, mas a borboleta garante que esta viagem será uma grande aventura dentro de si.

10º DIA – 27/09 (Sábado)

8h30 às 13h30 – Oficina Rasaboxes: Artista da Cena como Atleta das Emoções | Juliana Calligaris | Espaço Arte-Móvel | Campinas/SP – Classificação: 16 anos

Sinopse: Os Rasaboxes treinam atrizes/atores, performers, bailarinas/os a trabalharem de forma holística: corpo/mente/emoções são tratadas como um único sistema. Na prática, Os Rasaboxes produzem desempenhos cênicos que são viscerais e úteis em uma ampla gama de contextos: da sutileza na atuação cinematográfica à ousadia da Commedia Dell´Arte, do teatro naturalista à pura dança, música e movimento.

15h – Sputnik II e Outras Histórias Caninas | Cia do Trailer | CEU das Artes | São José dos Campos/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Em Sputnik II e outras Histórias Caninas, conhecemos Laika, Enola e Billulaine. Laika, cachorrinha russa, foi o primeiro ser vivo em órbita; Enola, veio de Minas Gerais para terras paulistas na pandemia e Billulaine, uma cachorrinha imaginária, viajou o mundo e escreveu um livro! Três histórias, três cachorrinhas e um universo de reflexões diante do maior mistério da vida: a morte. Para isso, o espetáculo usa procedimentos do teatro documentário unidos à ludicidade do universo infantil.

20h – Isadora – Alma em Trânsito | Grupo Lumos | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: 14 anos

Sinopse: Ela não nasceu Isadora — ela se tornou. E tornar-se, para ela, nunca foi leve. Neste solo íntimo e corajoso, uma mulher trans abre as gavetas da própria história e despeja no palco as dores, descobertas, violências e belezas de existir fora das molduras impostas. Com humor afiado, silêncios que gritam e gestos que curam, Isadora narra sua travessia desde os primeiros incômodos com o espelho até a conquista do próprio nome.

11º DIA – 28/09 (Domingo)

10h – Sabores Esquecidos | Trupe Dona Formiga | CEU das Artes | Santa Bárbara d’Oeste/SP – Classificação: Livre

Sinopse: Em Sabores Esquecidos, acompanhamos Pedro, que trabalha ao lado de sua avó, Dona Lúcia, em uma sorveteria. Quando Pedro percebe que sua avó começa a perder suas memórias, ele embarca em uma corrida, tentando literalmente congelar o tempo para preservar o que é mais precioso. A peça aborda delicadamente o tema do Alzheimer e convida o público a refletir sobre as memórias — experiências e histórias que ninguém pode tirar da gente.

20h – Cícera | Contadores de Mentira | Teatro Manoel Lyra | Mairiporã/SP – Classificação: 10 anos

Sinopse: Na mala a alagoana Cícera traz um punhado de farinha, quarto filhas e o sonho de uma vida melhor. Em São Paulo encontra dureza, concreto, fome e saudade. “Cícera” é a história de uma mulher, mas é o retrato da vida de centenas de mulheres retirantes que deixam suas raízes na busca de igualdade social.

Endereços:

Teatro Municipal Manoel Lyra

Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Espaço Arte-Móvel

Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum

Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Praça Central

Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

