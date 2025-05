A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa se prepara para a realização da 2ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2025, que acontece neste final de semana, dias 24 e 25 de maio. Após uma emocionante rodada de estreia no último fim de semana, os jogos acontecerão no Estádio Municipal Natal Gazeta, o “Campo do Progresso”, que fica na Rua Independência, no Jardim Bela Vista.

A primeira rodada do campeonato Minicampo de 2025 aconteceu no último final de semana e contou com partidas emocionantes. O atual campeão de 2024, o Esfer Matsubara, ganhou de 5×1 do time do Independente do Jardim Alvorada. O jogo entre o Barça FC e RedBull terminou empatado, com dois gols para cada.

O EC Triunfo ganhou do Cardel por 1×0. O Unidos FC ganhou de 5×1 do time do EC Juventude. O Desportivo Déli ganhou de 4×2 do time Máfia Azul FC. E, por fim, o time do Será Meu Deus ganhou de 1×0 do InterNovaodessense.

Nesta edição, a competição tem a participação de 13 times e aproximadamente 250 atletas, que estão ansiosos para mostrar seu talento e garantir uma vaga nas fases classificatórias. Organizado e promovida sem custos para as equipes pela Secretaria de Esportes, o campeonato promete momentos emocionantes e muita competição saudável.

Os jogos acontecem nos campos municipais, que são adaptados para receber este campeonato, garantindo a continuidade e a familiaridade para os participantes e torcedores desde o ano anterior.

“Apesar de alguns resultados muito expressivos, os jogos foram muito bem disputados com um nível técnico excelente. Nossa expectativa é de um campeonato altamente competitivo”, afirmou o secretário-adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho.

Tanto o horário dos jogos, quanto as chaves classificatórias onde cada time se enfrenta estão disponíveis no Instagram da prefeitura através do link https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/ ou pela página do Facebook https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa. O aplicativo do campeonato também está disponível e online e pode ser acessado através do link https://copafacil.com/-lh841.

Para obter informações adicionais sobre esta e outras competições municipais, você pode dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa.