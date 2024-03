Nosso País tem enfrentado grandes desafios e mudanças. E mais uma vez as principais consequências dos debates e votações em Brasília são sentidos, acima de tudo, na ponta: nos 5.568 municípios da União.

Reforma Tributária e da Previdência, mudanças na Lei de Licitação, Novo PAC, aumento de pisos salariais. Cabe aos prefeitos e prefeitas a cada vez mais difícil tarefa de manter a máquina pública funcionando com as contas no azul, em um cenário macroeconômico desafiador, mudanças climáticas e ano de eleições municipais.

Por isso, escolhemos o tema “Municípios, a Força da Democracia” para a 66ª edição do nosso Congresso Estadual de Municípios, um dos eventos mais tradicionais do País. Em mais de seis décadas de história, essa reunião dos 645 municípios paulistas sempre foi pautada pela pluralidade de ideias, pela troca de experiências e pela união dos gestores públicos em prol das políticas públicas que beneficiem os mais de 44 milhões de paulistas.

Este ano o evento é realizado em Campos do Jordão, o que me enche de orgulho como ex-prefeito da “Suíça Brasileira” por dois mandatos. De 11 a 15 de março, vamos reencontrar amigos, reforçar laços de amizade, mas também trabalhar muito em defesa da pauta municipalista, com uma programação de mais de 20 painéis com os maiores especialistas em gestão pública do País. Além disso, realizaremos a segunda edição do Prêmio Franco Montoro, que reconhece as cidades paulistas que alcançaram as melhores classificações nos Índices Fiscal, Gestão e Social, com base em um estudo que analisa dados oficiais, com o objetivo de valorizar e estimular a cultura da responsabilidade administrativa entre as prefeituras.

Pisarão no grande palco do municipalismo paulista prefeitos, vereadores, secretários municipais e estaduais, ministros, lideranças nacionais. Todos terão voz, porque é assim a Associação Paulista de Municípios. Somos a casa de todos os prefeitos e prefeitas do Estado de São Paulo, dos paulistas de todas as raças, credos e opções partidárias. Somos a casa e a força da Democracia.

Estão todos convidados a fazerem parte desse encontro de lideranças que estão à frente da transformação nos municípios de São Paulo e do Brasil. Nosso encontro será no Campos do Jordão Convention Center e as inscrições são gratuitas pelo site www.apaulista.org.br/66cem. Vamos juntos fortalecer a causa municipalista!

_______________________________________________

A APM

A Associação Paulista de Municípios é uma das mais antigas associações de representação dos municípios, criada em 1948. Ao longo desses 75 anos, a APM tem cumprido seu papel político na sociedade como entidade suprapartidária, assessorando os municípios nas questões técnico-administrativas, na organização dos serviços públicos e na defesa dos seus interesses, diante dos Poderes Executivos e Legislativos, do Estado e da União, em busca da emancipação política e financeira.

66° Congresso Estadual de Municípios

De 11 a 15 de março de 2024

Local: Campos do Jordão Convention Center

Endereço: Av. Macedo Soares, 499 – Capivari, Campos do Jordão – SP

Inscrições e programação completa no site www.apaulista.org.br/66cem