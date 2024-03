Dengue: reunião de emergência com prefeitos da RMC acontece na sexta

Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) realizam nesta sexta-feira, 8 de março, uma reunião de emergência para discutir o avanço da dengue. O encontro começa às 9h na Sala Azul da Prefeitura de Campinas e a convocação foi realizada pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi, e pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis. A RMC é formada por 20 municípios do interior paulista: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Além de prefeitos, devem participar da reunião os secretários municipais ou diretores de Saúde de cada cidade. “Em virtude da epidemia de dengue e consequente decretação do estado de emergência pelo governador do estado, entendo de fundamental importância uma reunião dos prefeitos para traçarmos um plano de ação em conjunto ao enfrentamento da dengue na nossa Região Metropolitana de Campinas”, afirmou Gustavo Reis. LEIA MAIS NOTÍCIAS O prefeito de Campinas, Dário Saadi, destacou que o enfrentamento à epidemia exige não somente união entre os gestores, mas também mobilização de toda sociedade. “Estamos trabalhando e fazendo um grande esforço em busca de estratégias e ações para combater o mosquito e qualificar a assistência em saúde. Mas também precisamos do apoio da população para eliminar e evitar criadouros porque 80% deles estão nas residências”. A melhor forma de prevenção é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro para o Aedes aegypti, principalmente em latas, pneus, pratos de plantas, lajes e calhas. É importante, ainda, vedar a caixa d’água e manter fechados os vasos sanitários inutilizados.