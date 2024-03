12 mulheres recebem homenagem na Câmara de Santa Bárbara

O Legislativo barbarense promoveu, na noite de ontem (05 de março), a sétima edição da homenagem “Mulheres Destaques do Ano”, iniciativa do presidente Paulo Monaro, autor do Decreto Legislativo 02/2017. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, dando notoriedade aos seus atos e relatos de vida, para que sirvam de exemplo e inspiração.

E, 2024, as homenageadas foram: Irani da Conceição Maia, indicada pelo vereador Carlos Fontes; Maria Antonia Baron Martins dos Reis, indicada por Monaro; Caroline Khül Gennaro, indicada pelo vereador Eliel Miranda; Bárbara Rodriguez, indicada pelo vereador Celso Ávila; Kátia Regina Pinto de Oliveira, indicada pelo vereador Nilson Araújo; Dirce dos Santos Garcia, indicada pelo vereador Reinaldo Casimiro; Gabrielle Maria Ferreira Pinto, indicada pela vereadora Esther Moraes; Elaine Perdomo, indicada pelo vereador Arnaldo Alves; Silvana Donizeth Fialho Lopes, indicada pelo vereador Juca Bortolucci; Maria Luisa Bignotto Cury, indicada pelo vereador Bachin Jr.; Fabiana Fernanda Fachine, indicada pelo vereador Tikinho TK; e Ana Paula Bueno Rodrigues, indicada pelo vereador Kifú.

Juliana Cristina Margato Gerlach, indicada pela vereadora Kátia Ferrari, recebeu seu diploma na semana passada, enquanto a entrega do mesmo à Maria Isabel Fernandes de Souza Santos, indicada por Carlão Motorista, será feita individualmente pelo parlamentar.

A solenidade contou a participação da pianista Mary Elisabete Ribeiro de Paula e da flautista Daniela Batista, ambas integrantes da OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste). Juntas, elas executaram o Hino Nacional, na abertura do evento, e as músicas “Perfect”, de Ed Sheeran, e “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, esta última para encerrar as homenagens.

LEIA MAIS NOTÍCIAS

SEMANA DA MULHER – A sessão solene desta terça-feira abriu a “Semana da Mulher na Câmara”, instituída pelo Decreto Legislativo 06/2006. A programação segue, hoje (06 de março), quando a Casa de Leis recebe a profissional de educação física Monise Rodrigues e a nutricionista Andréia Rissati, que ministrarão, a partir das 13h, a palestra “A importância da atividade física e os riscos da obesidade para a mulher”.

Amanhã (07 de março), é a vez da professora e educadora ambiental Dionéa Fronza, do Grupo Coletivo Educador “Café da Horta” falar sobre “Hábitos saudáveis e qualidade de vida da mulher”.

Por fim, na sexta-feira (08 de março), o Legislativo sedia, a partir das 17h30, o evento “Essência Feminina – Despertando o Poder Feminino”, realizado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (Incab), com palestra de Tatiane Rolim e Lu Lima.

Todos os eventos, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal, são abertos ao público, respeitando-se a capacidade de 120 assentos. A sessão solene da homenagem “Mulheres Destaques do Ano” será transmitida, ao vivo, pelo site oficial do Legislativo e pelo Facebook, no perfil @camarasbo.