Conheça 7 fake news sobre câncer e suas explicações

Por ser uma doença complexa e cercada de estigmas, é comum as pessoas se depararem com as mais diversas informações sobre o câncer, dentre as quais muitas não fazem parte da realidade. Com objetivo de trazer esclarecimentos, neste artigo listei sete mitos comuns sobre a doença, com as devidas explicações.

1- Todo câncer é hereditário.

Apenas cerca de 10% dos casos de câncer são hereditários, ou seja, a grande maioria deles são esporádicos, o que significa que são causados por outros fatores de risco evitáveis e não evitáveis. Podemos citar, por exemplo, a idade avançada, a obesidade, a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.

Portanto, todos precisam se cuidar, tanto em relação à prevenção, investindo em hábitos saudáveis, quanto por meio do rastreamento regular, com o auxílio de exames.

2- Todo tumor é câncer.

Apesar de alguns tumores serem malignos, muitos deles são benignos, como os adenomas, miomas, lipomas e hemangiomas. Ao contrário dos malignos, que são irregulares e têm a capacidade de invadir outras regiões do corpo e crescem de forma descontrolada, esses tumores benignos se desenvolvem de forma lenta, organizada e com limites bem definidos.

3- O câncer é uma sentença de morte.

Embora o câncer seja uma doença grave, muitos tumores são tratáveis e curáveis, especialmente se forem detectados precocemente. O avanço da medicina e das tecnologias de tratamento têm aumentado significativamente as taxas de cura. Um exemplo é o câncer de mama, que tem até 90% de chances de ser curado se diagnosticado em estágios iniciais.

4- O câncer é contagioso.

O câncer não é contagioso, pois se trata de uma doença genética. No entanto, vale frisar que alguns vírus – como o papilomavírus humano (HPV), considerado sexualmente transmissível – são fatores de risco para a doença.

5- Fazer autoexame das mamas substitui a realização de mamografia.

Nunca! Durante o autoexame a mulher pode sentir algum nódulo ou observar alterações mamárias e, então, procurar um médico. Por isso é recomendado que seja realizado, contudo não substitui a mamografia.

Para todas as mulheres a partir dos 40 anos (ou em idade mais jovem quando há fatores de risco), recomenda-se o exame de mamografia em periodicidade determinada pelo médico, conforme o caso.

6- Pessoas com câncer não devem comer açúcar, pois o tumor pode crescer mais rápido.

O açúcar não é uma substância cancerígena e não há evidências conclusivas de que ingerir o alimento fará o câncer crescer e se espalhar mais rapidamente. Todas as células do corpo, saudáveis ou neoplásicas, dependem do açúcar (glicose) para funcionar. Não há provas, porém, de que isso acelera o crescimento de tumores ou que cortá-lo da alimentação impedirá seu progresso.

Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

Pelo contrário, restrições bruscas na dieta habitual do paciente podem acelerar a perda de peso e dificultar a tolerância aos tratamentos necessários. Vale frisar que o ideal sempre é buscar o equilíbrio de uma alimentação saudável, com pouco consumo de açúcar dentro das calorias diárias. Importante o acompanhamento com uma nutricionista especializada.

Outro ponto importante é que o consumo excessivo pode contribuir para a obesidade, que, como citado anteriormente, é um importante fator de risco para esta doença.

7- Mágoas e raiva causam câncer?

Não existe nenhum tipo de comprovação científica sobre uma possível relação entre estes e outros sentimentos negativos e a ocorrência do câncer. Portanto, essa é mais uma informação sem fundamentos, difundida popularmente.

É importante estar bem informado sobre o câncer para evitar a propagação de mitos e boatos. Consulte um médico para esclarecer dúvidas e obter informações confiáveis. Lembre-se de que o conhecimento é a melhor arma na luta contra a doença.

Sobre a Faculdade Evangélica Mackenzie

A Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (Fempar) possui 55 anos de tradição no curso de Medicina. Faz parte do seleto grupo de escolas de saúde acreditadas no Brasil e alcançou nota máxima na mais recente avaliação do MEC. Sob gestão do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) desde 2019, conta com estrutura avançada, novas tecnologias, modernos laboratórios e campo de estágios no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), que é o maior prestador SUS do estado do Paraná e conta com todas as linhas de cuidado, até a alta complexidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP