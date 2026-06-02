Atualmente, muito se fala sobre a miopia, devido ao crescimento de casos em todo o mundo e à previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que, em 2050, metade da população global terá esse distúrbio ocular. Algumas informações, porém, são menos divulgadas, como os diferentes tipos de miopia. “Este erro de refração acontece quando o olho foca as imagens antes da retina, tornando a visão de longe embaçada.

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Ao entender melhor suas características e causas, as pessoas costumam aderir melhor ao tratamento, o que dificulta complicações. Em alguns casos, podem, até, prevenir seu surgimento”, explica Dra. Patrícia Kakizaki, oftalmologista e consultora da ZEISS Vision Brasil.

A especialista detalha os três principais tipos de miopia:

Miopia axial:

É a mais comum: ocorre quando o olho é mais comprido do que o normal. Geralmente surge na infância e progride até o início da fase adulta. Ela tende a estabilizar a partir dos 18 anos, quando o crescimento ocular se completa, mas isso não é uma regra.

Algumas crianças apresentam um crescimento excessivo do globo ocular e é preciso tratamento adequado para retardar esta progressão, pois graus elevados aumentam os riscos de problemas sérios, como descolamento de retina, glaucoma e catarata precoce, os quais podem levar à perda visual permanente.

“Não esperamos a criança atingir a alta miopia, ou seja, 6 graus ou mais, para intervir. O ideal é agir no início, em graus baixos, para controlar seu avanço “, esclarece Dra. Patrícia. “Para o tratamento da miopia infantil, recomendamos o uso de lentes especiais para óculos, pois as convencionais, embora corrijam a visão, não controlam a progressão do grau. Há uma nova geração de lentes com alta tecnologia de desfoque periférico que possuem comprovação científica de sua eficácia.

Colírios de atropina em baixa dose também podem ser indicados, em casos de progressão rápida, de forma isolada ou em associação a estas novas lentes”, completa a oftalmologista. Em adultos com grau estabilizado, cirurgias como LASIK, PRK ou SMILE podem corrigir a miopia, reduzindo a dependência de óculos; porém, as alterações estruturais causadas por ela não são reversíveis, ou seja, é mantido o risco de complicações em pessoas com altos graus.

Miopia de curvatura:

Acontece quando a córnea ou o cristalino, as duas “lentes” naturais do olho são mais curvas do que deveriam, o que desvia a luz de forma errada. Acomete tanto crianças quanto adultos e pode ter diferentes causas, como o ceratocone, em que a córnea fica mais fina e protrusa, ganhando um formato de cone; o espasmo acomodativo, em que uma contração mantida do músculo ciliar deixa o cristalino mais curvo; e fatores externos, entre eles, o edema corneano (inchaço da córnea) e as alterações metabólicas que impactam o cristalino.

Nos casos de pessoas com ceratocone, a prioridade é acompanhar e estabilizar a doença, usando, enquanto isso, lentes oftálmicas (para óculos) para corrigir a miopia.

Miopia de índice:

Mais frequente em adultos e idosos, este tipo está ligado a mudanças na composição do cristalino e é, muitas vezes, sinal precoce de catarata. Neste caso, o tratamento é a realização da cirurgia de catarata com implante de lente intraocular.

A saúde visual deve ser levada à sério desde a infância. A miopia pode ser prevenida, em alguns casos, com algumas medidas simples. “Sempre oriento aos pais que devemos equilibrar as atividades. Estimular ao menos 2 horas por dia ao ar livre, limitar o tempo de uso de telas digitais e a leitura muito próxima, garantir iluminação adequada durante o estudo”, diz Dra. Patrícia.

O diagnóstico precoce também é fundamental para melhores resultados, por isso é essencial levar as crianças a consultas anuais ao oftalmologista, especialmente se houver histórico familiar. “Adultos também devem realizar exames oftalmológicos periódicos. Além disso, é importante manter hábitos saudáveis, como sono adequado e pausas visuais durante o trabalho, e tratar doenças oculares como catarata e glaucoma”, recomenda.

Lentes de alta tecnologia desaceleram progressão da miopia infantil

Em resposta ao desafio mundial da miopia infantil, a ZEISS Vision Care, multinacional alemã líder em soluções voltadas à saúde ocular, desenvolveu as lentes para óculos ZEISS MyoCare, para crianças de 6 a 10 anos, e ZEISS MyoCare S, para a faixa etária entre 10 e 17 anos. As lentes controlam o alongamento dos olhos, chamado de crescimento axial, por meio da tecnologia C.A.R.E.® (Cylindrical Annular Refractive Elements ou, em português, Elementos Refrativos Anulares Cilíndricos). Seu design alterna zonas de desfoque (embaçamento) e foco (visão nítida). Trata-se de uma tecnologia inovadora, comprovadamente capaz de desacelerar a progressão da miopia, conforme dados de abrangentes ensaios clínicos multicêntricos, realizados em renomadas universidades da Ásia e Europa.