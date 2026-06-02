Marcos Caetano pede recape asfáltico em ruas do Parque da Liberdade

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de recapeamento asfáltico em ruas do Parque da Liberdade.

No documento o autor afirma que em visita ao bairro constatou a necessidade urgente de melhorias viárias, uma vez que o pavimento de diversas ruas apresenta desgastes, buracos e irregularidades que comprometem a segurança e a mobilidade de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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O parlamentar pede que o serviço abranja as seguintes ruas: Rua da Compreensão, Rua da Sinceridade, Rua dos Ideais, Rua Confiança, Rua da Aliança, Rua da Plenitude, Rua da Devoção, Rua da Bondade, Rua da Meditação, Rua da Lembrança, Rua Serenidade, Rua da Tranquilidade, Rua da Prudência, Rua do Pacificador, Rua da Caridade Rua da Lealdade, Rua da Brandura, Rua da Felicidade, Rua da Harmonia, Rua Heitor Santon, Rua da Gratidão, Rua da Benevolência, Rua da Dedicação.

“O recapeamento proporcionará melhores condições de tráfego, mais segurança à população e contribuirá para a valorização da infraestrutura urbana do bairro, além de prevenir danos aos veículos e reduzir os transtornos causados pelas más condições das vias. Vou apresentar as demandas das ruas ao Executivo e verificar a possibilidade de incluí-las no programa Asfalto Novo, que prevê investimentos de R$ 74,5 milhões”, afirma.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (26) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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