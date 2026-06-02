Será hoje à noite, dia 02 de junho, na sede do Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste a reunião onde serão entregues os prêmios aos vencedores do Concurso de Redação sobre o tema “ROTARY – AÇÕES NO MUNDO”.

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O concurso foi uma parceria do Rotary com a Unidade Regional de Ensino de Americana, com finalidade educativa, cultural e social.



Buscou estimular a reflexão, a escrita crítica e o protagonismo juvenil em torno de valores humanitários defendidos pelo RCSB, especialmente a promoção da paz. O concurso foi direcionado para alunos das 1ªs. e 2ªs. séries do Ensino Médio das escolas estaduais de nossa cidade.

As redações foram selecionadas, primeiramente nas próprias escolas e posteriormente enviadas para a Unidade Regional de Ensino, onde passaram por outra seleção. As redações tiveram o gênero dissertativo-argumentativo em prosa. O vencedor receberá um “tablet” e o segundo colocado um “celular”.

Presidente do Rotary: GILSON ALBERTO NOVAES – 02.06.26)