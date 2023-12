O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),

em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vai promover, nesta terça (5) e quarta-feira (6), a segunda etapa do curso de formação inicial junto aos novos conselheiros tutelares e suplentes, eleitos no pleito de 1º de outubro para o quadriênio 2024/2028.

A atividade será realizada, das 8h às 16h30, no auditório do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e também será aberta aos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes.

A presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann Araújo, falou sobre a importância do curso para os novos conselheiros tutelares e para a capacitação de toda a rede de atendimento à criança e ao adolescente. “Será a segunda parte da capacitação obrigatória para os conselheiros tutelares. É uma ação extremamente importante para nortear o trabalho que será iniciado em 10 de janeiro. Serão abordados os conceitos sobre a legislação pertinente e o funcionamento do sistema de garantia de direitos. Abrimos para toda a rede de atendimento receber esta capacitação para que também esteja em consonância com o trabalho desenvolvido no município”, disse Mariana.

O curso terá carga horária de 16 horas. Os conselheiros convocados que não participarem não poderão exercer o mandato, sendo chamado o próximo candidato suplente mais votado, conforme previsto no edital CMDCA nº. 153/2023. O endereço do CREAS é Rua Antonio Feliciano Castilho, 594, Vila Louricilda.

