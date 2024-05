Consórcio PCJ amplia Operação Estiagem para o ano todo

Segundo dados do Monitoramento Hidrológico das Bacias PCJ

informados pela Sala de Situação PCJ e presentes também nos Boletins Mensais divulgados pelo Consórcio PCJ, a média acumulada de chuvas tem se mostrado abaixo das expectativas para o ano de 2024. Para o mês de abril de 2024 as chuvas registradas apresentaram média 43% abaixo da série histórica esperada para o mês.

Diante dessas ocorrências, assim como nos meses anteriores, as vazões dos rios das Bacias PCJ também permaneceram abaixo da média histórica para o período. Em abril de 2024, os rios observados apresentaram uma variação média de vazão 48% abaixo do esperado. O Rio Jaguari, em Cosmópolis, por exemplo, teve vazões cerca de 65% abaixo da média para o mês, registrando uma vazão de 16,34 m³/s em comparação com a média histórica de 46,77 m³/s. Já o Rio Piracicaba, em Piracicaba, e Rio Atibaia na Captação Valinhos, registraram vazões na ordem de 56,6% e 38% abaixo do esperado respectivamente.

As precipitações registradas nas regiões de cabeceira do Sistema Cantareira durante o mês de abril de 2024 ficaram 94,3% abaixo das expectativas para o período, totalizando 4,6 mm de chuva, enquanto a média esperada era de 80,7 mm, com constatação do início de redução gradual dos volumes armazenados do reservatório, já para o mês de abril.

Para o trimestre de maio/junho/julho (MJJ) percebe-se um aumento significativo para transição do La Niña, com maior redução de incidência do El Niño. Vale ressaltar que com a previsão de ocorrência do La Ninã, para os próximos semestres junho/julho/agosto (JJA), existe a tendência da ocorrência mais acentuada de chuvas abaixo das médias esperadas, para as regiões das Bacias PCJ, acentuando-se as ocorrências já observadas nesses primeiros meses do ano, quando ainda são registradas temperaturas acima da média em quase toda a região das Bacias PCJ.

A partir do mês de abril, as Bacias PCJ entraram em seu período de estiagem, com redução das vazões dos rios. Diante do exposto, o Consórcio PCJ tem recomendado aos municípios e empresas associados que invistam em sistemas de aproveitamento de água de chuva e reuso da água, a exemplo da construção de bacias de retenção, cisternas, reservatórios municipais de água bruta e tratada, piscinões ecológicos, dentre outras tecnologias.

O Consórcio PCJ também encaminhou alerta a seus municípios Associados, contendo recomendações preventivas para criação de grupos de acompanhamento de crise e ações de contingenciamento, com orientações para situação de baixa, média e alta dificuldade de abastecimento e inclusive com roteiros para avaliação preventiva de modelos de decretos de calamidade ou emergência hídrica.

Tendo em vista que a estiagem vem se repetindo continuamente nos últimos anos e que o crescimento populacional mínimo das Bacias PCJ (1% ao ano) acresce anualmente a necessidade de água para o abastecimento de aproximadamente mais 60 mil habitantes, associado também ao crescimento agrícola e industrial, levou o Consórcio PCJ a decidir por manter uma campanha anual sobre o combate a estiagem.

É importante ressaltar que diante da disponibilidade hídrica existente e grande concentração populacional e industrial da região, as bacias PCJ são consideradas de estresse hídrico crônico, com disponibilidade hídrica per capta abaixo dos padrões mínimos recomendados internacionalmente.

Dessa forma, a tomada de decisão por uma operação de estiagem contínua deve-se ao fato que as ações preventivas dependem de mudança cultural, execução de obras de sustentabilidade hídrica e adequações aos sistemas de saneamento existentes, tornando evidente que apenas pensar e combater a estiagem durante os meses de abril a setembro de cada ano, justamente durante a ocorrência da mesma, vem se mostrando insuficiente.

Os eventos climáticos extremos obrigam ações contínuas em todas as frentes de preservação ambiental e conservação da água. Portanto, justifica-se a providência tomada.

Gerenciando os dez programas previstos no Plano de Atuação do Consórcio PCJ, faz com que a equipe da Secretaria Executiva da Entidade, esteja sobrecarregada em caráter permanente e esse fato agravou-se nos últimos meses, com a saída de funcionários, por questões de aposentadoria e decisões particulares, levando a Entidade a promover um Processo Seletivo Público 001/2024 para reposição do quadro de funcionários, e para permitir o maior número de participantes, o Consórcio PCJ prorrogou o dia de inscrições até dia 12 de junho de 2024 e os interessados deverão recorrer ao link https://agua.org.br/editais/ para fazer sua inscrição.