Somente o médico Lucas registra o episódio. O Senhor Jesus aceita um convite para ir a um jantar na casa de um religioso. Sem ser convidada, aparece, sorrateiramente, uma mulher no jantar levando consigo um vaso de alabastro com unguento. O registro nos informa que ela, prostada aos pés de Jesus, “chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos; beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento”. A única informação de Lucas sobre a identidade da mulher era que se tratava de uma pecadora. Ao ver sua atitude, o religioso revela todo o seu preconceito sobre ela e sobre o próprio Jesus Cristo.

Do registro de Lucas sobre este jantar podemos fazer algumas constatações e reflexões. Vamos a elas. A primeira constatação é que há religiosos que não conhecem nada a respeito de Jesus Cristo. A reação do religioso ante à cena da mulher aos pés de Jesus revela exatamente isso. Há religiosos que têm uma percepção equivocada a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Eles, geralmente, estão presentes nos cultos, nas missas, frequentam com regularidade as atividades religiosas. Têm olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Têm uma aparente piedade, mas, uma percepção deturpada da doce e terna pessoa de Jesus Cristo. Esse tipo de religioso se multiplica Brasil afora. Levam o nome de cristãos, mas, não têm absolutamente nada de Jesus Cristo.

A segunda constatação neste jantar é que há pecadores que sabem exatamente quem é a pessoa de Jesus Cristo. A mulher, pecadora, por sua atitude, seu choro aos pés de Jesus, seu ato de ungir revela seu conhecimento nítido sobre quem é Jesus Cristo. A própria reação de Jesus diante do preconceito de seu anfitrião revela isso. Por vezes, temos uma visão equivocada de nós mesmos. Quanto mais santo nós nos vemos, mais longe de Deus podemos estar. Quanto mais pecadores nós nos vemos, mais perto de Deus podemos estar.

Por fim, a terceira constatação nesse jantar é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que perdoa, salva e dá paz. Depois de chamar a atenção de seu anfitrião, revelando sua atitude equivocada, volta-se para a mulher e pronuncia palavras de perdão e salvação. Os livros proféticos nos falam que “o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia”. Jesus é Deus que se deixa ser tocado. Jesus é Deus que se deixa ser beijado. Jesus é Deus que abraça e acolhe pecadores. Jesus é Deus que cura os quebrantados de coração. Jesus é Deus que liberta os cativos. Jesus é Deus que liberta os algemados. Jesus é Deus que consola os que choram.

Ele é Deus que veio nos ensinar a sermos mais humanos. É isso.