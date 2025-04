A Prefeitura de Americana iniciou a construção de guias e sarjetas e a instalação de um semáforo na Avenida Afonso Pansan, na região do Portal.

As intervenções por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) têm como objetivo preparar a via para receber o recapeamento asfáltico, que será realizado no trecho entre os cruzamentos com a Avenida Paschoal Ardito e a Rua São Gabriel.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As guias e sarjetas estão sendo implantadas em todo o trecho, a fim de melhorar a mobilidade urbana no local com o alargamento da via.

Semáforo organiza cruzamento das avenidas Afonso Pansan e Paschoal Ardito

“Estamos preparando essa importante via da nossa cidade para receber a nova massa asfáltica, o que vai levar mais segurança e conforto para quem passa por essa região. A construção das guias e sarjetas garante o escoamento adequado da água, e o semáforo vai organizar melhor o cruzamento com a Avenida Paschoal Ardito, que tem grande circulação de veículos. Tudo isso é feito para melhorar a fluidez do trânsito no local”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra atende às Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) propostas pela administração municipal como contrapartida pela instalação de um centro comercial no local.

Mais notícias da cidade e região