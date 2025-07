Consulta pública da ANS avalia inclusão do fremanezumabe para tratamento de enxaqueca crônica

A sociedade civil pode contribuir até o dia 29 de julho para ampliar o acesso ao tratamento da doença que impacta significativamente a vida de milhões de pessoas nos Brasil, segundo a OMS¹

Está aberta a consulta pública para contribuição social sobre a incorporação do medicamento fremanezumabe no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O remédio é indicado como tratamento para controle de crises de enxaqueca em adultos com pelo menos quatro dias de dores por mês.

O objetivo da submissão é ampliar o acesso dos pacientes ao tratamento de uma das doenças mais incapacitantes do mundo e que acomete mais de 32 milhões de pessoas apenas no Brasil, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)¹, além de ser um dos motivos mais frequentes de consultas médicas2.

O medicamento desenvolvido e comercializado pela farmacêutica Teva é um inibidor de CGRP (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina), uma proteína liberada no cérebro que causa inflamação e os sintomas da enxaqueca.

Segundo a pesquisa “Impacto socioeconômico das principais doenças em oito países da América Latina”3, realizada pelo instituto WifOR GmbH, o Brasil é o segundo país mais afetado pela enxaqueca na América Latina, atrás apenas da Argentina. Apenas em 2022, o Brasil perdeu 1,6% do PIB, cerca de US$ 30 bilhões ou R$ 168 bilhões, devido à doença.

De acordo com a Dra. Camila Penteado, gerente Médica da Teva, “a abertura da consulta pública representa um passo muito importante na possibilidade de ampliação do acesso dos pacientes a um tratamento comprovadamente eficaz no controle das crises de enxaqueca.

Em estudos de fase III, o fremanezumabe alcançou a redução do número de dias de enxaqueca no mês em relação aos que não utilizaram o remédio. Este resultado esteve presente, significativamente, inclusive em pessoas que já não haviam respondido adequadamente a 2, 3 ou 4 tratamentos com medicamentos preventivos prévios4. Esperamos que profissionais da saúde, associações de pacientes e toda a sociedade participem dessa discussão e contribuam para a consulta pública.”

Para acessar a consulta pública basta clicar aqui.

Leia atentamente o relatório disponível. Na sequência, basta preencher o formulário de participação.

Qualquer cidadão cadastrado no site do gov.br pode contribuir.

A consulta será encerrada no dia 29 do mês de julho.

Sobre a Teva

A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) vem desenvolvendo e produzindo medicamentos para melhorar a vida das pessoas há mais de um século. Somos líderes globais em medicamentos genéricos e especializados, com um portfólio composto por mais de 35.000 produtos em quase todas as áreas terapêuticas. Cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo utilizam um medicamento da Teva todos os dias, e são atendidas por uma das maiores e mais complexas cadeias de suprimentos do setor farmacêutico.

Juntamente com nossa presença estabelecida em genéricos, temos pesquisas e operações inovadoras significativas que apoiam nosso crescente portfólio de produtos biofarmacêuticos e especializados.

Sobre a Teva Brasil

No Brasil desde 2006, a Teva oferece um portfólio diversificado de tratamentos, com destaque para especialidades como sistema nervoso central, doenças raras, oncologia e hematologia. As pessoas estão no centro de tudo o que a empresa faz, com iniciativas voltadas ao cuidado humanizado de pacientes, além de ações contínuas de apoio e capacitação dos seus colaboradores.

