Estão abertas as inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que será realizada no dia 29 de julho (terça-feira), das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL (Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário). Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, o evento está com inscrições disponíveis até 27 de julho (domingo), por meio do banner do evento no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

As pré-conferências já estão em andamento na cidade, com o objetivo de ouvir a população e reunir propostas que serão levadas à conferência principal. Na tarde de quinta-feira (17), uma das etapas foi realizada na sede da ACOFAM (Associação Comunidade da Família), na Vila Brieds, território do CRAS Jardim Guanabara, reunindo cerca de 50 participantes.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância da conferência para o fortalecimento das políticas públicas de igualdade racial. “É um avanço para as políticas públicas do município a realização da primeira Conferência de Promoção da Igualdade Racial. Toda a sociedade poderá participar deste processo de discussão, visando o aprimoramento do trabalho já desenvolvido na cidade e a implementação de ações que contribuam para a construção de um mundo mais justo, oferecendo direitos iguais para todos, sem nenhum tipo de discriminação que possa impedir o crescimento e o desenvolvimento das pessoas”, afirmou.

Programação da conferência

7h30 às 8h30 – Café e credenciamento

8h30 às 8h40 – Apresentação cultural com Seu Dito Preto (COMPIR)

8h40 às 9h20 – Abertura oficial e composição da mesa

9h20 às 9h30 – Aprovação do Regimento Interno

9h30 às 9h40 – Apresentação das pré-conferências

9h40 às 10h30 – Palestras com Edson França (Unegro-SP), Adriana Brasil e Cláudia Monteiro (ambas do COMPIR)

10h30 às 10h45 – Mesa de perguntas

10h45 às 11h45 – Intervalo

11h45 às 13h15 – Discussão dos eixos temáticos

13h15 às 13h45 – Apresentação e aprovação das propostas dos eixos na plenária

13h45 às 14h – Apresentação dos resultados das moções

14h – Encerramento com apresentação cultural

Eixos temáticos da conferência

Democracia

• Estratégias de fortalecimento da pauta negra no Legislativo;

• Desafios da participação negra nos espaços de Poder Público;

• Fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial;

• Estratégias para a promoção da justiça climática e a superação do racismo ambiental por meio de políticas integradas de infraestrutura sustentável.

Reparação

• Política Tributária e população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos;

• Propostas de políticas para o envelhecimento da população negra, povos indígenas, quilombolas e povos ciganos;

• Políticas para a população negra LGBTQIA+ e pessoas negras com deficiência;

• Ações para o fortalecimento ao enfrentamento do racismo religioso nas políticas;

• Políticas de reparação para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro.

Justiça Social

• Propostas para efetivação das Políticas de Saúde da População Negra;

• Estratégias de execução e permanência das Políticas de Educação para a população negra;

• Estratégias para a garantia de direitos culturais da população negra;

• Estratégias que possam oportunizar trabalho digno, renda justa e igualitária para a população negra;

• Qualificação da política de assistência social para o atendimento da população negra, quilombola, indígena, cigana e de povos e comunidades tradicionais de matriz africana e terreiros;

• Segurança pública, sistema de justiça e sistema carcerário: desafios no enfrentamento às violências;

• Enfrentamento às violências com ênfase nas mulheres negras;

• Estratégias para uma política de comunicação antirracista.

Programação das pré-conferências

• 21/07, às 9h30 – Casa Dom Bosco, SESPA e CRAS (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

• 21/07, às 13h30 – CRAS Nossa Senhora Aparecida e Cruzada das Senhoras Católicas (Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga)

• 22/07, às 9h – SCFV SOMA e CRAS São Manoel (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

• 22/07, às 14h – Instituto São José – Abrigo (Rua Fortunato Nardini, 458 – Praia dos Namorados)

• 23/07, às 8h30 – SCFV Diaconia – CRAS São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

• 23/07, às 9h – SCFV APAM e CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

