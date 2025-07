PagueMenos: Sindicato começa a acompanhar reclamações esta semana

O Sindicato dos Comerciários de Americana e Região (Sincomerciários) informou ao NM que deve começar a acompanhar as reclamações de funcionários da Rede PagueMenos a partir desta semana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A entidade informou também estar atenta aos processos e se dispôs a receber os funcionários para negociar junto à empresa a reposição e volta de plano de Saúde caso haja mesmo as falhas reclamadas.

O advogado do sindicato teve problemas pessoais na semana passada e disse ao NM que vai abrir canal com os servidores e com comando do sindicato e da empresa ao longo da semana.

O NM ainda aguarda a posição do PagueMenos

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado