Consulta Pública avalia incorporação de tratamento subcutâneo para Doença de Crohn no SUS1

Infliximabe subcutâneo é indicado para pacientes adultos com a enfermidade moderada a grave2

Está aberta, até 18 de junho, a Consulta Pública SECTICS nº 39/2025 que avalia a incorporação, no SUS, de um tratamento subcutâneo para pacientes com doença de Crohn moderada a grave que tiveram resposta inadequada às terapias convencionais. A participação é aberta ao público e pode ser feita pelo link: Link. As Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs) são enfermidades crônicas representadas, de maneira mais comum, pela Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. No Brasil, a estimativa de prevalência é de 100 casos em cada 100 mil habitantes3.

As DIIs, inclusive, receberam grande atenção na agenda pública recente, resultando em dois outros importantes encaminhamentos para as demandas desta parcela da população. O primeiro é a sanção da Lei 15.138/2025, que institui a Política Nacional de Assistência, Conscientização e Orientação sobre Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa; o segundo é a grande participação popular na petição para atualização do PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) da Doença de Crohn, que alcançou 39.568 assinaturas. A última atualização deste PCDT ocorreu em 20174.

O que vem agora?

Após 20 dias de Consulta Pública, as participações são avaliadas e inseridas ao relatório final da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec. Em seguida, o documento é encaminhado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovações e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE/MS) do Ministério da Saúde. O órgão avalia o relatório e decide sobre a incorporação da terapia no Sistema Único de Saúde (SUS), que é anunciada via Diário Oficial da União (DOU)5.

Sobre a Doença de Crohn

A Doença de Crohn afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e do intestino grosso (cólon), mas pode atingir qualquer região do trato gastrointestinal. Habitualmente, a enfermidade causa diarreia, cólica abdominal, febre e sangramento retal, além de poder reduzir o apetite e causar, consequentemente, perda de peso. Os sintomas podem variar de leve à grave, mas em geral os pacientes podem ter uma vida ativa e produtiva6.

Sinais, sintomas, Diagnóstico e Tratamento

Os tratamentos para as doenças inflamatórias intestinais têm como objetivos minimizar os sintomas, induzir à remissão por um longo período e permitir que o paciente tenha mais qualidade de vida. O diagnóstico das DIIs deve ser feito por um coloproctologista ou por um gastroenterologista. Os sinais e sintomas mais comuns para a busca pelo especialista são: diarreia; sangramento retal; dor abdominal; urgência evacuatória; febre e perda do apetite7.

Link para a participação na Consulta Pública: Link.

