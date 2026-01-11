Alerta contribuinte

O Refis 2025 (Programa de Regularização Fiscal) da Prefeitura de Hortolândia pode ser aderido pelo contribuinte até o dia 31 de março deste ano. Pessoas em situação irregular perante os cofres públicos, por dívidas relativas ao não pagamento de taxas, multas e impostos municipais, como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o ISS (Imposto Sobre Serviços), por exemplo, podem sanar as dívidas com as vantagens oferecidas pelo Programa.

Outras dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (19) 992888400. O atendimento deve ser marcado de maneira online neste link facilhortolandia.sp.gov.br.

Já o atendimento presencial é feito na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.

IPTU 2026

O carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026, começa a ser enviado pela Prefeitura de Hortolândia, via Correios, até o dia 19 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Finanças, são aproximadamente 90 mil contribuintes. Quem preferir, também pode obter a 2ª via do boleto de maneira online, por meio do link (https://www.hortolandia.sp.gov.br/paginas-de-servico/emissao-de-segunda-via-do-carne-de-iptu/). O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%.Tanto a cota única quanto a primeira parcela vencem no dia 10 de março. No caso de parcelamento,a data de vencimento será no dia 10 de cada mês, sendo que o pagamento poderá ser feito em até dez parcelas.

DESENVOLVIMENTO

O IPTU arrecadado na cidade é utilizado para cuidar e contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia em diversas frentes, como manutenção e construção de unidades de ensino e saúde, conservação de ruas, avenidas e áreas públicas de lazer, esportivas e demais ações que fazem a diferença no cotidiano da população.

