Músculos fortes e metabolismo ativo: a receita para uma barriga mais chapada

Dias mais quentes, praia, piscina… O verão costuma incentivar o uso de roupas mais leves — e, com isso, cresce a preocupação com a estética do corpo. A busca pela redução da gordura abdominal é um dos principais focos e ganha ainda mais relevância nessa época: pesquisas sobre o tema aumentam consideravelmente na estação com as maiores temperaturas do ano. Mas qual é o melhor caminho para alcançar esse objetivo? Segundo especialistas, a resposta passa pelo treino de força.

De acordo com a endocrinologista e nutróloga Vânia Assaly, modalidades como a musculação têm papel central na regulação do metabolismo — fator considerado por ela o mais importante para quem busca perder gordura de forma geral. “A perda de gordura depende menos da quantidade de calorias e mais da qualidade metabólica. Quanto mais saudável o metabolismo, maiores as chances de perder peso de forma sustentável e duradoura”, afirma.

Ao destacar o papel do metabolismo, a médica também alerta para os riscos das dietas restritivas. Segundo ela, além de pouco eficazes para quem busca uma barriga mais definida, essas dietas podem ter efeito contrário, pois ativam mecanismos de economia energética que reduzem a queima de gordura em repouso.

Do ponto de vista alimentar, a nutricionista da Smart Fit Nutri Yasmin Assad reforça que,o mais importante é a qualidade dos alimentos — e não apenas a quantidade. Ela recomenda substituir produtos industrializados por “comida de verdade”, como verduras escuras, legumes, frutas, cereais integrais, leguminosas e fontes de proteína como carne, peixe, frango, ovos e tofu.

Treino deve focar a perda de gordura como um todo

É consenso entre especialistas que a perda de gordura deve ser endereçada de forma global, sem protocolos direcionados para a região abdominal. Essa abordagem reflete o entendimento científico atual: não é possível direcionar a queima de gordura para áreas específicas do corpo.

Treinador da Smart Fit, Lucas Florêncio confirma essa visão e afirma que o mito da perda localizada ainda é comum nas academias. Segundo ele, exercícios para o abdômen e o core contribuem para a estética da região, pois fortalecem a musculatura e deixam a parede abdominal mais firme. No entanto, eles não eliminam a gordura abdominal sem uma redução do percentual de gordura corporal como um todo.

“Para os homens, um abdômen definido exige um percentual de gordura entre 10% e 15%. Para as mulheres, entre 16% e 20%. Já um abdômen realmente trincado demanda níveis ainda mais baixos: abaixo de 10% para homens e de 16% para mulheres”, explica Florêncio.

Para alcançar esses resultados, o treinador recomenda combinar treinos de força com cargas mais altas e maior tempo de descanso entre séries com estímulos mais metabólicos, como circuitos, que têm menos descanso e maior exigência cardiovascular.

“O ideal é uma periodização que integre esses dois estímulos”, conclui, destacando também a importância de priorizar grandes grupos musculares — como peitoral, dorsais e membros inferiores — e manter a prática consistente de exercícios aeróbicos como complemento do treino.

Quer aplicar a receita de Florêncio na prática? Confira o programa de treino semanal:

Dia Tipo de Treino Estratégia Principal Segunda-feira Força/Hipertrofia – Membros Inferiores Ajustar as cargas para 6-12 reps. Foco em Agachamento, Leg Press. Intervalo: 2-3 min. Terça-feira Força/Hipertrofia – Peito, Ombros e Tríceps Ajustar as cargas para 6 – 12 reps. Foco em Supino, Desenvolvimento, Extensão de Tríceps. Intervalo: 2-3 min. Quarta-feira Descanso Ativo ou Cardio HIIT Cardio Intervalado de Alta Intensidade (Ex: 30s sprint/60s recuperação) por 15-20 min. Quinta-feira Força/Hipertrofia – Costas e Bíceps Ajustar as cargas para 6 – 12 reps. Foco em Remadas, Puxadas, Rosca Direta. Intervalo: 2-3 min. Sexta-feira Treino Metabólico Total e Core Metabólico (Circuito): 3-4 Exercícios (Burpee, Kettlebell Swing, Mountain Climber). Mínimo descanso entre exercícios/séries. Core: Prancha (frontal, lateral), Abdominal Canivete. Sábado Cardio de Baixa/Média Intensidade (LISS) Caminhada rápida, bicicleta, elíptico por 40-60 min. Domingo Descanso Recuperação Completa.

