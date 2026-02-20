Controle de peso corporal em cães: alimentação, rotina e escolhas conscientes

A médica veterinária e nutróloga, Celina Okamoto da Botupharma, dá dicas para manter os cães saudáveis, ativos e com peso ideal

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O excesso de peso em cães é mais do que uma questão estética: impacta diretamente na saúde e qualidade de vida dos animais. Segundo a Msc MV Celina Okamoto, médica veterinária nutróloga consultora técnica da Botupharma, o controle de peso vai muito além de reduzir a quantidade de alimento. Ele exige uma abordagem completa, que inclui rotina alimentar estruturada, qualidade nutricional dos alimentos, atividade física adequada e atenção à individualidade metabólica de cada cão.

Quando bem conduzido, o acompanhamento do peso corporal contribui para maior longevidade, mobilidade, imunidade e bem-estar, garantindo que os cães se mantenham saudáveis, ativos e felizes.

1- Quais os melhores horários para alimentar o cão?

A recomendação mais comum é dividir a alimentação em 2 refeições diárias, sempre em horários regulares:

-Manhã: entre 7h e 9h

-Final da tarde/noite: entre 17h e 19h

-A regularidade ajuda a estabilizar o metabolismo, reduz picos de fome e contribui para melhor controle calórico.

-Em alguns casos, cães adultos saudáveis podem ser alimentados uma vez ao dia, desde que não haja histórico de hipoglicemia, distúrbios gastrointestinais ou ansiedade alimentar.

-O cão é metabolicamente adaptado a períodos maiores de jejum. Quando a dieta é rica em proteína e gordura e pobre em carboidratos simples:

O pico glicêmico tende a ser mais estável O pico de insulina não acompanha o padrão observado em onívoros



Benefícios de uma refeição diária bem formulada: Reduz estímulos repetidos de insulina Favorece maior mobilização de gordura corporal Melhora a sensibilidade metabólica Facilita o controle calórico em cães com tendência à obesidade



Não existe modelo único: alguns cães respondem melhor a refeições fracionadas, outros evoluem bem com alimentação única. O importante é respeitar a individualidade metabólica.

2- Alimentação natural ajuda no controle de peso?

Sim — desde que seja formulada por médico-veterinário nutricionista.

Atenção: “alimentação natural” não é sinônimo de “comida caseira”, que pode gerar desequilíbrios nutricionais e excesso calórico.

Uma dieta natural adequada deve considerar: Proteína de alta qualidade Quantidade controlada de carboidratos Inclusão estratégica de fibras Cálculo calórico individual

Importância da proteína: Preserva massa magra durante o emagrecimento Aumenta saciedade Melhora metabolismo basal Evita perda muscular associada à restrição calórica

Qualidade dos ingredientes: proteínas de origem conhecida, vegetais frescos e boas fontes de gordura impactam digestibilidade, resposta metabólica e aproveitamento nutricional.

Evitar aditivos artificiais (conservantes, corantes): Podem alterar a microbiota intestinal Favorecem inflamação de baixo grau Prejudicam absorção de nutrientes



– Mais do que reduzir calorias, o foco deve ser uma nutrição de precisão.

3- Qual a importância da prática de atividades físicas?

O exercício físico deve ser realizado de forma progressiva , com aumento gradual da frequência e da intensidade, sempre respeitando a idade, o porte e a condição física do cão.

, com aumento gradual da frequência e da intensidade, sempre respeitando a idade, o porte e a condição física do cão. Boas estratégias: Caminhadas Brincadeiras ativas Enriquecimento ambiental Natação, quando possível



A constância é mais importante que a intensidade.

Cuidados essenciais:

Monitorar a saúde geral do cão com acompanhamento veterinário.

Avaliar condições ósseo-articulares antes de exercícios mais intensos.

Garantir que o animal tenha capacidade cardiovascular adequada para suportar a atividade.

4- Caminhadas regulares e pesagens: por que são importantes?

Caminhadas: Ajudam no gasto calórico Preservam musculatura Melhoram a saúde emocional

Acompanhamento de peso: Medir a cada 2 a 4 semanas, sempre na mesma balança Meta segura de emagrecimento: 0,5% a 2% do peso corporal por semana Perdas mais rápidas aumentam o risco de perda muscular e efeito rebote



5 – Qual quantidade e frequência de petiscos?

Petiscos não devem ultrapassar 10% do total calórico diário

Boas práticas: Usar parte da própria alimentação como recompensa Preferir legumes seguros (cenoura, chuchu, abobrinha cozidos, sem sal) Evitar ultraprocessados e restos de comida



Petiscos sem controle são uma das principais causas de falha em programas de emagrecimento.

6- Qual o melhor tipo de alimentação e melhor horário?

Melhores opções: receitas formuladas com ingredientes naturais, calculadas para sobrepeso/obesidade ou balanceadas profissionalmente.

Prioridades da dieta: Menor densidade calórica Maior teor de fibras Proteína suficiente para preservar massa muscular

Horário das refeições: o mais importante é manter rotina fixa e previsível, respeitando a resposta individual de cada cão.

Em resumo, o controle de peso eficaz depende da combinação entre rotina alimentar, qualidade nutricional, atividade física e acompanhamento contínuo. Não existe fórmula universal: cada cão exige abordagem personalizada. Quando bem conduzido, os benefícios aparecem não só na balança, mas também na vitalidade, disposição e longevidade do animal.

Leia + sobre saúde