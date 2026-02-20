Controle de peso corporal em cães: alimentação, rotina e escolhas conscientes
A médica veterinária e nutróloga, Celina Okamoto da Botupharma, dá dicas para manter os cães saudáveis, ativos e com peso ideal
O excesso de peso em cães é mais do que uma questão estética: impacta diretamente na saúde e qualidade de vida dos animais. Segundo a Msc MV Celina Okamoto, médica veterinária nutróloga consultora técnica da Botupharma, o controle de peso vai muito além de reduzir a quantidade de alimento. Ele exige uma abordagem completa, que inclui rotina alimentar estruturada, qualidade nutricional dos alimentos, atividade física adequada e atenção à individualidade metabólica de cada cão.
Quando bem conduzido, o acompanhamento do peso corporal contribui para maior longevidade, mobilidade, imunidade e bem-estar, garantindo que os cães se mantenham saudáveis, ativos e felizes.
1- Quais os melhores horários para alimentar o cão?
- A recomendação mais comum é dividir a alimentação em 2 refeições diárias, sempre em horários regulares:
-Manhã: entre 7h e 9h
-Final da tarde/noite: entre 17h e 19h
-A regularidade ajuda a estabilizar o metabolismo, reduz picos de fome e contribui para melhor controle calórico.
-Em alguns casos, cães adultos saudáveis podem ser alimentados uma vez ao dia, desde que não haja histórico de hipoglicemia, distúrbios gastrointestinais ou ansiedade alimentar.
-O cão é metabolicamente adaptado a períodos maiores de jejum. Quando a dieta é rica em proteína e gordura e pobre em carboidratos simples:
-
- O pico glicêmico tende a ser mais estável
- O pico de insulina não acompanha o padrão observado em onívoros
- Benefícios de uma refeição diária bem formulada:
- Reduz estímulos repetidos de insulina
- Favorece maior mobilização de gordura corporal
- Melhora a sensibilidade metabólica
- Facilita o controle calórico em cães com tendência à obesidade
Não existe modelo único: alguns cães respondem melhor a refeições fracionadas, outros evoluem bem com alimentação única. O importante é respeitar a individualidade metabólica.
2- Alimentação natural ajuda no controle de peso?
Sim — desde que seja formulada por médico-veterinário nutricionista.
- Atenção: “alimentação natural” não é sinônimo de “comida caseira”, que pode gerar desequilíbrios nutricionais e excesso calórico.
- Uma dieta natural adequada deve considerar:
- Proteína de alta qualidade
- Quantidade controlada de carboidratos
- Inclusão estratégica de fibras
- Cálculo calórico individual
- Importância da proteína:
- Preserva massa magra durante o emagrecimento
- Aumenta saciedade
- Melhora metabolismo basal
- Evita perda muscular associada à restrição calórica
- Qualidade dos ingredientes: proteínas de origem conhecida, vegetais frescos e boas fontes de gordura impactam digestibilidade, resposta metabólica e aproveitamento nutricional.
- Evitar aditivos artificiais (conservantes, corantes):
- Podem alterar a microbiota intestinal
- Favorecem inflamação de baixo grau
- Prejudicam absorção de nutrientes
– Mais do que reduzir calorias, o foco deve ser uma nutrição de precisão.
3- Qual a importância da prática de atividades físicas?
- O exercício físico deve ser realizado de forma progressiva, com aumento gradual da frequência e da intensidade, sempre respeitando a idade, o porte e a condição física do cão.
- Boas estratégias:
- Caminhadas
- Brincadeiras ativas
- Enriquecimento ambiental
- Natação, quando possível
A constância é mais importante que a intensidade.
Cuidados essenciais:
Monitorar a saúde geral do cão com acompanhamento veterinário.
Avaliar condições ósseo-articulares antes de exercícios mais intensos.
Garantir que o animal tenha capacidade cardiovascular adequada para suportar a atividade.
4- Caminhadas regulares e pesagens: por que são importantes?
- Caminhadas:
- Ajudam no gasto calórico
- Preservam musculatura
- Melhoram a saúde emocional
- Acompanhamento de peso:
- Medir a cada 2 a 4 semanas, sempre na mesma balança
- Meta segura de emagrecimento: 0,5% a 2% do peso corporal por semana
- Perdas mais rápidas aumentam o risco de perda muscular e efeito rebote
5 – Qual quantidade e frequência de petiscos?
- Petiscos não devem ultrapassar 10% do total calórico diário
- Boas práticas:
- Usar parte da própria alimentação como recompensa
- Preferir legumes seguros (cenoura, chuchu, abobrinha cozidos, sem sal)
- Evitar ultraprocessados e restos de comida
Petiscos sem controle são uma das principais causas de falha em programas de emagrecimento.
6- Qual o melhor tipo de alimentação e melhor horário?
- Melhores opções: receitas formuladas com ingredientes naturais, calculadas para sobrepeso/obesidade ou balanceadas profissionalmente.
- Prioridades da dieta:
- Menor densidade calórica
- Maior teor de fibras
- Proteína suficiente para preservar massa muscular
- Horário das refeições: o mais importante é manter rotina fixa e previsível, respeitando a resposta individual de cada cão.
Em resumo, o controle de peso eficaz depende da combinação entre rotina alimentar, qualidade nutricional, atividade física e acompanhamento contínuo. Não existe fórmula universal: cada cão exige abordagem personalizada. Quando bem conduzido, os benefícios aparecem não só na balança, mas também na vitalidade, disposição e longevidade do animal.
