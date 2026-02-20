Controle de peso corporal em cães: alimentação, rotina e escolhas conscientes

A médica veterinária e nutróloga, Celina Okamoto da Botupharma, dá dicas para manter os cães saudáveis, ativos e com peso ideal

O excesso de peso em cães é mais do que uma questão estética: impacta diretamente na saúde e qualidade de vida dos animais. Segundo a Msc MV Celina Okamoto, médica veterinária nutróloga consultora técnica da Botupharma, o controle de peso vai muito além de reduzir a quantidade de alimento. Ele exige uma abordagem completa, que inclui rotina alimentar estruturada, qualidade nutricional dos alimentos, atividade física adequada e atenção à individualidade metabólica de cada cão.

Quando bem conduzido, o acompanhamento do peso corporal contribui para maior longevidade, mobilidade, imunidade e bem-estar, garantindo que os cães se mantenham saudáveis, ativos e felizes.

1- Quais os melhores horários para alimentar o cão?

  • A recomendação mais comum é dividir a alimentação em 2 refeições diárias, sempre em horários regulares:

-Manhã: entre 7h e 9h

-Final da tarde/noite: entre 17h e 19h

-A regularidade ajuda a estabilizar o metabolismo, reduz picos de fome e contribui para melhor controle calórico.

-Em alguns casos, cães adultos saudáveis podem ser alimentados uma vez ao dia, desde que não haja histórico de hipoglicemia, distúrbios gastrointestinais ou ansiedade alimentar.

-O cão é metabolicamente adaptado a períodos maiores de jejum. Quando a dieta é rica em proteína e gordura e pobre em carboidratos simples:

    • O pico glicêmico tende a ser mais estável
    • O pico de insulina não acompanha o padrão observado em onívoros
  • Benefícios de uma refeição diária bem formulada:
    • Reduz estímulos repetidos de insulina
    • Favorece maior mobilização de gordura corporal
    • Melhora a sensibilidade metabólica
    • Facilita o controle calórico em cães com tendência à obesidade

Não existe modelo único: alguns cães respondem melhor a refeições fracionadas, outros evoluem bem com alimentação única. O importante é respeitar a individualidade metabólica.

2- Alimentação natural ajuda no controle de peso?

Sim — desde que seja formulada por médico-veterinário nutricionista.

  • Atenção: “alimentação natural” não é sinônimo de “comida caseira”, que pode gerar desequilíbrios nutricionais e excesso calórico.
  • Uma dieta natural adequada deve considerar:
    • Proteína de alta qualidade
    • Quantidade controlada de carboidratos
    • Inclusão estratégica de fibras
    • Cálculo calórico individual
  • Importância da proteína:
    • Preserva massa magra durante o emagrecimento
    • Aumenta saciedade
    • Melhora metabolismo basal
    • Evita perda muscular associada à restrição calórica
  • Qualidade dos ingredientes: proteínas de origem conhecida, vegetais frescos e boas fontes de gordura impactam digestibilidade, resposta metabólica e aproveitamento nutricional.
  • Evitar aditivos artificiais (conservantes, corantes):
    • Podem alterar a microbiota intestinal
    • Favorecem inflamação de baixo grau
    • Prejudicam absorção de nutrientes

– Mais do que reduzir calorias, o foco deve ser uma nutrição de precisão.

3- Qual a importância da prática de atividades físicas?

  • O exercício físico deve ser realizado de forma progressiva, com aumento gradual da frequência e da intensidade, sempre respeitando a idade, o porte e a condição física do cão.
  • Boas estratégias:
    • Caminhadas
    • Brincadeiras ativas
    • Enriquecimento ambiental
    • Natação, quando possível

A constância é mais importante que a intensidade.

Cuidados essenciais:

Monitorar a saúde geral do cão com acompanhamento veterinário.

Avaliar condições ósseo-articulares antes de exercícios mais intensos.

Garantir que o animal tenha capacidade cardiovascular adequada para suportar a atividade.

4- Caminhadas regulares e pesagens: por que são importantes?

  • Caminhadas:
    • Ajudam no gasto calórico
    • Preservam musculatura
    • Melhoram a saúde emocional
  • Acompanhamento de peso:
    • Medir a cada 2 a 4 semanas, sempre na mesma balança
    • Meta segura de emagrecimento: 0,5% a 2% do peso corporal por semana
    • Perdas mais rápidas aumentam o risco de perda muscular e efeito rebote

5 – Qual quantidade e frequência de petiscos?

  • Petiscos não devem ultrapassar 10% do total calórico diário
  • Boas práticas:
    • Usar parte da própria alimentação como recompensa
    • Preferir legumes seguros (cenoura, chuchu, abobrinha cozidos, sem sal)
    • Evitar ultraprocessados e restos de comida

Petiscos sem controle são uma das principais causas de falha em programas de emagrecimento.

 6- Qual o melhor tipo de alimentação e melhor horário?

  • Melhores opções: receitas formuladas com ingredientes naturais, calculadas para sobrepeso/obesidade ou balanceadas profissionalmente.
  • Prioridades da dieta:
    • Menor densidade calórica
    • Maior teor de fibras
    • Proteína suficiente para preservar massa muscular
  • Horário das refeições: o mais importante é manter rotina fixa e previsível, respeitando a resposta individual de cada cão.

Em resumo, o controle de peso eficaz depende da combinação entre rotina alimentar, qualidade nutricional, atividade física e acompanhamento contínuo. Não existe fórmula universal: cada cão exige abordagem personalizada. Quando bem conduzido, os benefícios aparecem não só na balança, mas também na vitalidade, disposição e longevidade do animal.

