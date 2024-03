A Secretaria de Esporte e Lazer promove neste sábado, dia 16, a abertura da Copa Germânica de Futebol de Base de Sumaré, em parceria e apoio do Grupo Germânica. Os jogos acontecem a partir das 8 horas, nos campos de futebol do Jardim Alvorada e no Centro Esportivo Vereador José Pereira.

São 12 times que disputam as categorias subs 11, 13 e 15. Cerca de 550 jogadores participam do campeonato, que foi dividido em dois módulos: O Módulo Verde conta com equipes das escolinhas particulares da cidade. Já o Módulo Amarelo conta com equipes das escolinhas dos projetos sociais.

As equipes se enfrentarão dentro de seus respectivos módulos e categorias e passam para a segunda fase quatro equipes. Desses clubes, o primeiro da colocação enfrenta o quarto e o segundo joga contra o terceiro. O vencedor de cada jogo disputa a final.

“Nossos garotos nos enchem de orgulho e levam o nome de Sumaré por todo o Estado. Ampliar a participação em novas etapas e/ou competições é uma evolução natural e a Copa germânica tem o objetivo de revelar novos atletas, além de fomentar competições e as experiências de cada jogador em eventos oficiais e de grande porte. Agradecemos aos nossos parceiros do grupo Germânica pelo apoio neste evento tão importante para o crescimento pessoal e profissional dos nossos atletas”, explicou o prefeito Luiz Dalben.