Um coqueiro caiu sobre fios de alta tensão no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e João Ridley Buford, na região central de Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao Terminal Urbano de Ônibus.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Agentes da Guarda Municipal foram ao local para ajudar a alertar motoristas e regularizar o trânsito.

O caso ocorre neste momento, por volta das 10h desta segunda-feira (29). A área está interditada, pois a fiação permanece energizada.

Coqueiro permanece

Motoristas e pedestres devem evitar o local.

Imagens: Cláudio Mariano | Portal Novo Momento

Leia Mais notícias da cidade e região