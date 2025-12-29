Tráfico em alta- Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a oito ocorrências distintas entre a sexta-feira (26) e a madrugada de domingo (28) nos municípios de Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa, com destaque para ações de combate ao tráfico de drogas, que resultaram em prisões, apreensões de entorpecentes e recuperação de bens furtados.

A maior parte das ocorrências esteve relacionada ao tráfico de drogas, com flagrantes registrados em diferentes bairros da região. Em Hortolândia, no Jardim Santa Clara, um homem foi preso após denúncia anônima.

Com apoio da Guarda Civil Municipal e do cão farejador K-9, os policiais localizaram 34 papelotes de cocaína, 30 eppendorfs da mesma droga e nove porções de crack, escondidos inclusive sob um brinquedo infantil. O suspeito confessou a prática do tráfico. Uma mulher abordada no local, que havia adquirido entorpecentes, foi ouvida e liberada.

Já em Sumaré, no Residencial Santa Terezinha, um indivíduo foi preso após tentar se livrar de um pacote de drogas ao notar a presença policial. A ação resultou na apreensão de 320 porções de maconha e 58 porções de cocaína, além de dinheiro em espécie. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Outro flagrante ocorreu em Nova Odessa, na Avenida São Gonçalo, onde um casal foi abordado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, próximo a uma unidade de ensino. Com eles, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro. Ambos foram presos, com agravante pela proximidade de estabelecimento escolar.

Ainda em Sumaré, no Parque Jatobá, um homem foi preso por tráfico de drogas e crime de trânsito após ser flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa e no contrafluxo. Com ele, foram localizadas porções de maconha e “dry”, e a motocicleta apresentava sinal identificador suprimido.

Na Vila Soma, também em Sumaré, um indivíduo acabou preso durante a madrugada após admitir que comercializava drogas no local. Com ele e nas imediações, os policiais apreenderam entorpecentes diversos e R$ 759 em dinheiro.

Em Hortolândia, no Jardim Sumarezinho, um homem foi preso por tráfico de drogas e captura de procurado. Além de porções de maconha e cocaína, os policiais constataram que havia mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Outra ocorrência envolvendo entorpecentes foi registrada na Avenida Promac, em Sumaré, onde um indivíduo foi preso por posse de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta estava com o chassi suprimido e placa violada, sendo apreendida.

Por fim, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, a Polícia Militar prendeu um homem por furto a uma adega. As equipes conseguiram recuperar 24 garrafas de uísque, avaliadas em mais de R$ 3,3 mil, além de apreender a van utilizada na ação criminosa. Os produtos foram devolvidos ao proprietário.

