Uma equipe do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atendeu, na tarde da última sexta-feira (26), a uma ocorrência de violência doméstica em Sumaré. Um homem acabou preso por descumprimento de medida protetiva e fazer ameaças à ex-mulher no Parque Virgilio Viel.

De acordo com informações, uma equipe policial foi acionada para atender à ocorrência de violência doméstica, envolvendo o descumprimento de medida protetiva de urgência. No local (Rua Maria Elizabeth Menuzzo), a vítima relatou ter sido ameaçada e intimidada pelo ex-companheiro, que fugiu em um veículo.

Em patrulhamento, o veículo foi localizado pelos PMs em frente à residência do cidadão. O indivíduo tentou fugir pelos telhados de imóveis vizinhos, mas foi localizado e detido. As partes então foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o acusado permaneceu preso.