O Coral Voz Livre faz apresentação com entrada franca em Americana esta 3a-feira 16

O espetáculo será às 20h no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1293. A apresentação terá como convidado o Corda – Coral Municipal de Americana.

O Coral Voz Livre Campinas tem como maestro Hipólito Ribas. Já o Coral Municipal de Americana terá como regente Ana Paula Rotger. Os ingressos podem ser reservados pelo Sympla.

Clique aqui para reservar: https://www.sympla.com.br/coral-voz-livre-convida-coral-municipal-de-americana__1972006

O Projeto Coral Voz Livre é resultado da ampliação das atividades artísticas e sociais do antigo Coral Sescon Campinas, fundado em agosto de 2012 no Sescon Campinas (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Metropolitana de Campinas).

Ele foi criado com o intuído de levar música para a comunidade em geral e entidades beneficentes, como creches, asilos, hospitais e diversos públicos afins. Em 2019, o coral se tornou independente e transformou-se em um projeto cultural que desenvolve programas para ampliar a sua atuação.

O programa é resultado de aprovação no edital PROAC (Programa de Ação Cultural) expresso direto, fomento a projetos culturais financiados pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Maestros

O maestro Hipólito Ribas formou-se em Regência em 1998 pela Unicamp e trabalha com o canto em diversos corais corporativos e independentes. Seu trabalho tem como marca um repertório eclético e variado, que inclui músicas do gênero renascentista, internacionais e “spiritual”, tendo a música brasileira como base.

Ana Paula Rotger iniciou seus estudos musicais aos 11 anos com o maestro Elias Evangelista da Silva Filho na flauta doce e saxofone em Itapecerica da Serra. Diplomada pela USP no Curso de Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música no ano de 1999. Atualmente é professora de Técnica Vocal na Escola Municipal de Música” Heitor Villa-Lobos”, Regente do Coral Infantil ” Villa-Lobos” e Regente do Corda – Coral de Americana ” Maestrina Marília Andrade”.

Importância do Turismo na economia do Brasil entra no debate nacional

O papel do Turismo no modelo econômico de desenvolvimento do país passou a ser tema de debates no Congresso Nacional desde a aprovação da Medida Provisória 1147/2022 (MP do Perse) na Câmara dos Deputados, em 25 de abril. Prestes a ser votada no Senado Federal, a medida emergencial de retomada do setor de eventos traz, entre outros destaques, a destinação de 5% do orçamento do Sesc/Senac para a promoção do Brasil no exterior — realizada pela Embratur –, incentivando a entrada de turistas estrangeiros no país.

Em entrevista à Rádio CBN na manhã desta segunda-feira (15), o presidente da Agência, Marcelo Freixo, frisou a importância do debate sobre o papel do Turismo no modelo de desenvolvimento econômico do país. “O Turismo é uma atividade econômica das mais importantes do mundo no século XXI. O Brasil tem um grande potencial e o debate amplo é sobre como a gente pode oferecer com o turismo alternativa às madeireiras ilegais na Amazônia, pode combater o garimpo ilegal criando alternativas turísticas em regiões de preservação ambiental”, defendeu Freixo.

“O mundo olha para o turismo como grande gerador de empregos e renda. Olha o que está acontecendo com Portugal, que dobrou o número de turistas estrangeiros em cinco anos. O orçamento de Portugal para o turismo é de 250 milhões de euros. O debate não é contra o Sesc, sou admirador e tenho profundo respeito. É um debate sobre projeto de desenvolvimento sustentável”, acrescentou. Em abril, a Embratur firmou parceria com a Turismo de Portugal, agência de promoção do turismo daquele país, para compartilhamento de dados e estratégias.

Atualmente, o Turismo é uma atividade econômica importante nas cidades de todo o país. De acordo com estudo da Gerência de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, o consumo do turista no Brasil movimenta 571 atividades econômicas: 21 serviços ligados diretamente ao turismo, como agências de turismo, hotéis, companhias aéreas; 191 atividades dedicadas aos moradores locais, como bares, restaurantes, táxis e serviços médicos, mas que também atendem turistas; 142 ligadas aos setores de fornecimento de bens e serviços que atendem as empresas de turismo, como agricultura familiar, terceirização de serviços de limpeza e contabilidade e 217 não são ligadas ao turismo, mas se aquecem quando há mais turistas no país. É o caso de oficinas mecânicas e construção civil. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que, a cada R$ 1 investido na promoção do turismo, R$ 20 são injetados na economia do Brasil por meio do consumo dos visitantes estrangeiros, um retorno de até 2.000% para a economia.

