Meche quer ruas com os nomes de Levy Fidelix e Enéas Carneiro

O vereador de Americana Marschelo Meche (PL) é autor de dois projetos de lei que denominam vias públicas. Um deles, nº 39/2023, “Denomina Dr. Enéas Carneiro, a Rua 21 (vinte e um) localizada no Jardim Quinta dos Romeiros, código nº 30085”. Já o segundo, nº 40/2023, “Denomina Levy Fidelix, a Rua 19 (dezenove) localizada no Jardim Quinta dos Romeiros, código nº 30083”.

Os dois projetos estão na pauta desta terça-feira para discussão e votação dos vereadores. As propostas já entraram na pauta há 15 dias, porém, foram adiadas por 2x, uma a pedido do vereador Gualter Amado (Republicanos) e outra pelo próprio autor.

As denominações escolhidas por Meche causaram burburinho nos bastidores da Câmara por se tratar de nomes que foram polêmicos na na política. Fundador do PRTB, Fidelix ficou conhecido por defender o projeto “aerotrem” como meio de transporte público. Apesar de ter concorrido a diversas disputas eleitorais, Fidelix nunca se elegeu. Ele morreu em abril de 2021, aos 69 anos.

Já Eneas, ex-deputado federal, é considerado um ícone do conservadorismo, conhecido pelo bordão “Meu nome é Enéas”.

Veja a pauta completa que será votada nesta terça:

1. Em Discussão Única – Parecer pela inconstitucionalidade – Projeto de Lei nº 28/2023, de autoria

do Vereador Senhor Vagner Malheiros, que “Autoriza o Poder Executivo a criar o Anuário de violências

contra Crianças e Adolescentes de Americana e dá outras providências”. (Maioria simples)

2. Em Discussão Única – Projeto de Resolução nº 2/2023, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza a

abertura da Câmara Municipal de Americana no último sábado de cada mês e dá outras providencias”.

(Maioria simples)

3. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 35/2023, de autoria do Vereador Senhor Vagner

Malheiros, que “Estabelece a caracterização como amostra grátis para empréstimos bancários concedidos

sem solicitação do consumidor residente no município de Americana”. (Maioria simples)

4. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 38/2023, de autoria do Vereador Senhor Pastor Miguel

Pires, que “Denomina ‘Praça da Amizade’, o Sistema de Lazer B, localizado na Rua Virtude, bairro

Jardim Boer, cadastro nº 11.0122.0143.0000”. (Maioria simples)

5. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 47/2023, de autoria do Vereador Senhor Dr. Daniel, que

“Institui o mês ‘Abril Azul’, dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista – (TEA),

no município de Americana e dá outras providências”. (Maioria simples)

6. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 48/2023, de autoria do Vereador Senhor Silvio Dourado,

que “Veda a publicidade de mercadorias em cartazes com informações de preços de produtos vendidos

por peso e/ou a granel com unidades de medidas diferentes em mercados, supermercados, hipermercados,

atacadões, clubes de compras e varejões estabelecidos no município”. (Maioria simples)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 33/2023, de autoria do Vereador Senhor Vagner

Malheiros, que “Dispõe sobre a criação do Índice de Desempenho da Gestão Municipal em Americana e

dá outras providências”. (Maioria simples)

8. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 39/2023, de autoria do Vereador Senhor Marschelo

Meche, que “Denomina Dr. Enéas Carneiro, a Rua 21 (vinte e um) localizada no Jardim Quinta dos

Romeiros, código nº 30085”. (Maioria simples)

9. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 40/2023, de autoria do Vereador Senhor Marschelo

Meche, que “Denomina Levy Fidelix, a Rua 19 (dezenove) localizada no Jardim Quinta dos Romeiros,

código nº 30083”. (Maioria simples)

10. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 53/2023, de autoria do Vereador Senhor Thiago Brochi,

que “Institui o ‘Dia Municipal da Paz Estudantil’ no calendário oficial do Município de Americana”.

(Maioria simples)