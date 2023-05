Maio Amarelo: Prefeitura simula acidente de trânsito na Avenida Brasil

MAIO AMARELO. Visando a conscientização dos motoristas e pedestres, a Prefeitura de Americana, através da Unidade de Transportes e Serviços Viários (Utransv) e da Guarda Municipal de Americana (Gama), em parceria com a CPFL Paulista e SCS Tecnologia, simulou um acidente de trânsito com vítima fatal nesta segunda-feira (15), na Avenida Brasil.

O cenário foi montado em frente ao CCL – Centro de Cultura e Lazer, e chamou atenção de todos que passavam pela via, já que a simulação demonstrava uma colisão de um veículo com uma motocicleta, com um boneco inflável caído no chão, apontando um grave acidente com morte.

“Essa ação tem um único objetivo: mostrar o quanto a nossa vida é importante, e que uma desatenção ou infração de trânsito pode em segundos mudar o nosso destino e até mesmo destruir uma família”, ressaltou o secretário adjunto da Utransv, Marcelo Giongo.

A campanha do Maio Amarelo deste ano tem como tema: “No trânsito, escolha a vida”.

A iniciativa faz parte da programação do 10º ano do Maio Amarelo, mês da Campanha Internacional de Conscientização no Trânsito. No dia 30 de maio, haverá uma blitz com os motociclistas, das 9h às 11h, em frente à Prefeitura de Americana.

