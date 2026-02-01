Corinthians e Flamengo jogam em Brasília na tarde deste domingo e fazem a final da Supercopa Rei. O Mengão chegou por ter sido campeão brasileiro de 2026 e o Corinthians como campeão da Copa do Brasil.

O jogo começou bastante movimentado e a primeira chance foi do Corinthians. No primeiro minuto, Yuri Alberto cruzou e Memphis deixou a bola passar.

O time paulista também reclamou de agressão ao jogador Breno Bidon, Mas a arbitragem não viu.

Corinthians com torcida no Mané

Apesar de ser uma cidade com enorme torcida flamenguista, O jogo tem boa presença da torcida corintiana.