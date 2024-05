Corinthians bate América RN (1-2) pela Copa do Brasil

O Corinthians saiu atrás contra o América-RN,

mas simplesmente BUSCOU A VIRADA. É a segunda vitória do Timão em seguida. No domingo, o time havia enfiado 3 a 0 no Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

Breno Bidon e Cacá comandaram a virada do alvinegro na Arena das Dunas. O Timão agora tem a vantagem para o jogo da volta. Se liga nos gols!

