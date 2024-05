Vacina da gripe agora pra todas as idades

A campanha de vacinação contra a gripe em Americana agora

está disponível, a partir desta quinta-feira (2), para todas as pessoas acima de seis meses de idade que ainda não foram vacinadas neste ano.

Para se imunizar, basta procurar qualquer Unidade Básica de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção da unidade da Praia Azul, cujo horário é das 8h às 20h.

Até terça-feira (30), a campanha estava atendendo grupos prioritários, como idosos, crianças, profissionais da área de saúde, professores e gestantes, entre outros.

A ampliação a todos os indivíduos segue orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações relacionadas à doença.

“Nós continuamos reforçando os grupos prioritários, mas agora todos os indivíduos, a partir dos seis meses de idade, também terão acesso à vacina. É muito importante que a população procure uma Unidade Básica de Saúde para fazer a imunização. A vacina é o principal método de prevenção, além de ser segura e eficaz”, afirma a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Americana, Carla Brito.

A campanha é nominal, a exemplo da vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, é obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS.

Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais precisam obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

