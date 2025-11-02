O Corinthians voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Jogando em Itaquera, o timão se deu bem Contra o tricolor gaúcho.

Foi a terceira vitória em sequência do alvinegro que sobe bastante na tabela.

O primeiro gol do Timão paulista saiu no primeiro tempo. O zagueiro Gustavo Henrique aproveitou o cruzamento que veio da direita e nem precisou pular para cabecear e abrir o placar.

Os corintianos reclamaram de pênalti no final da primeira etapa, Mas o árbitro não marcou.

O Grêmio melhorou no segundo tempo, mas errou e gerou poucas finalizações.

Aos 32, o árbitro marcou pênalti para o Corinthians. Em lance com Memphis, Dodi tocou com a mão na bola e o árbitro apontou a marca da cal.

O craque corintiano foi pra bola e anotou o gol que deu mais tranquilidade ao alvinegro.

Corinthians sobe na tabela

com o resultado, o time paulista vai a 42 pontos, ocupando agora a oitava posição. Agora mais perto de uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Os gaúchos ficam com 39 na parte de baixo da tabela.

