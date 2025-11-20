O Corinthians venceu o São Paulo na noite desta quinta-feira com atuação relevante do atacante Yuri Alberto e do meio Memphis. O holandês veio do banco e fez um golaço dando folga ao Timão. O atacante marcou 2 gols e foi o craque do jogo.

Eram sete jogos sem vitória do Timão no Majestoso- com 6 vitórias do São Paulo e um empate.

Os dois times agora somam 45 pontos na zona de classificação para a Copa Sulamericana.

Corinthians atrás no saldo de cartões

O desempate no saldo de cartões deixa o Tricolor na frente do Timão. Agora as duas equipes buscam a vaga na pré libertadores.

Na próxima rodada, no domingo, o Corinthians encara o Cruzeiro fora de casa. O time mineiro tem pouco em disputa no torneio e o Timão está embalado.

Já o São Paulo recebe o Juventude, que luta ainda para fugir do rebaixamento, mas com poucas chances.

