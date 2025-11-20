Shopping ParkCity Sumaré recebe o Encontro de Multicolecionismo no fim de semana

Atração gratuita será realizada de sexta-feira a domingo e é voltada para o público de todas as idades

Leia + sobre diversão e arte

Colecionadores e fãs da cultura pop têm um encontro especial neste fim de semana, no Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD. De 21 a 23 de novembro, de sexta-feira a domingo, o empreendimento promove mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo. O evento, com visitação gratuita, será na Alameda ParkCity.

Realizado periodicamente, o Encontro de Multicolecionismo reúne dezenas de expositores de diversos temas, com itens colecionáveis em plastimodelismo, action figures, cards, veículos em miniatura, pistas de Hot Wheels icônicas, entre outros. A exposição dos produtos aproxima entusiastas e estimula a troca de dicas e informações sobre colecionismo. Parte dos produtos expostos também está disponível para a aquisição dos interessados.

“O evento é um mix de nostalgia e modernidade, ideal para curtir o fim de semana de feriado prolongado em família”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Na sexta-feira e no sábado, o horário da programação é das 10h às 22h. No domingo, o evento será realizado das 12h às 20h.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, lembra que o Encontro de Multicolecionismo integra o calendário de atrações do Shopping, sempre comprometido em proporcionar ao público experiências completas de compras e de entretenimento.

Serviço:

Encontro de Multicolecionismo do Shopping ParkCity Sumaré

Quando: de 21 a 23 de novembro.

Horário: sexta-feira e sábado (21 e 22/11), das 10h às 22h e no domingo (23/11) das 12h às 20h.

Onde: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP