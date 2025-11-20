Audiência pública em Sumaré debate Autismo, TDAH e transtornos do desenvolvimento

Reunião é organizada pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Sumaré realiza audiência pública para debater as políticas municipais voltadas à saúde, educação e assistência social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras condições que afetam o desenvolvimento infantil. A reunião foi convocada pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara, integrada pelos vereadores Dudu Lima (Cidadania), Welington Souza (PT) e Rodrigo Digão (União Brasil). A audiência pública acontece na próxima quarta-feira (26), a partir das 19h, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pelo YouTube (@camarasumare).

O encontro também vai discutir as vivências e desafios enfrentados por mães e famílias atípicas. “A audiência pública constitui um importante instrumento regimental de participação popular e transparência dos trabalhos legislativos. Por meio dela, será possível colher subsídios técnicos, relatos e sugestões diretamente de cidadãos, profissionais e entidades da sociedade civil, fortalecendo o diálogo democrático e subsidiando futuras iniciativas legislativas e ações de fiscalização, em consonância com o papel institucional desta Comissão”, justificam os vereadores que integram a comissão.

Desde 2015, a Câmara de Sumaré já aprovou pelo menos 23 projetos de lei que beneficiam pessoas com autismo e TDAH no município. Cinco deles foram aprovados em 2025, como o projeto que cria o censo qualificado das pessoas com TEA, o que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o TDAH e o que permite vacinação domiciliar a pessoas com autismo.

