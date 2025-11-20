Personalidades negras para você conhecer e se inspirar no Novembro Negro

O mês de novembro é um marco na luta por igualdade racial no Brasil. É o momento de reforçar a importância da Consciência Negra, data que vai muito além da celebração, e um convite para a sociedade refletir sobre a história, as conquistas e os desafios que ainda marcam a vida da população negra no país.

Mais do que um mês de pautas simbólicas, novembro é um chamado à ação. É tempo de reconhecer e valorizar o protagonismo de pessoas negras que, em diferentes áreas, têm transformado suas trajetórias em caminhos de resistência, inovação e inspiração. São lideranças que mantêm viva a pauta da equidade racial durante todo o ano, fortalecendo o debate e impulsionando mudanças reais dentro e fora das empresas, da política, das artes e da educação. Essas personalidades constroem diariamente o futuro que sonhamos: mais diverso, justo e representativo.

Conheça essas lideranças e inspire-se a transformar o futuro:

Luana Génot: Diretora-Executiva e Fundadora do Instituto Identidades do Brasil

Luana Génot é fundadora e diretora-executiva do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), organização referência em educação antirracista e promoção da diversidade nas empresas e instituições. Publicitária formada pela PUC-Rio, com mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo CEFET-RJ, é colunista da Revista Ela (O Globo), autora de três livros e vencedora do Prêmio Folha de São Paulo de Direitos Humanos (2022). Mãe de Alice e Hugo, Luana também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência e o grupo Jovens Líderes Globais do Fórum Econômico Mundial.

“Quando olhamos para as lideranças negras e suas

histórias, enxergamos o poder da representatividade em ação. São pessoas que

abriram caminhos, ocuparam espaços e continuam inspirando novas gerações a

sonharem com um Brasil com mais possibilidades e mais acesso para todos” afirma Luana Genot, Fundadora e Diretora Executiva do IDBR

Bárbara Brito – Criadora de conteúdo e empresária

Bárbara é uma das principais vozes da nova geração quando o assunto é carreira, comportamento e lifestyle. Eleita uma das jovens mais promissoras pela lista Forbes Under 30 em 2024, ela usa suas plataformas para falar sobre emancipação feminina, independência financeira e autoestima.

Sua trajetória internacional começou em 2012, quando foi morar no exterior e cursar Comunicação Social. Em 2015, mudou-se para Lisboa, onde se consolidou no mercado hoteleiro e ascendeu à posição de Global Brand & Creative Chief of Staff na rede Selina, em que foi responsável pela expansão da marca para mais de 30 países e 100 unidades.

Já com o expertise em branding, inovação e gestão criativa em ambientes multiculturais consolidados, voltou ao Brasil e co-fundou, ao lado da jornalista Luiza Brasil, o MEQUELAB, um laboratório de comunicação que atua na produção de conhecimento e criação de conteúdos disruptivos. Tendo trabalhado como babá, atendente em redes de fast food, faxineira e outras tantas profissões para construir sua carreira, Bárbara é um exemplo de ascensão e emancipação feminina.

“Acredite que você merece ocupar todos os espaços, porque merece mesmo. Não aceite que limitem sua potência com base em estereótipos. Estude, se cerque de outras mulheres negras e construa sua rede. A sua trajetória pode e deve ser de brilho, ascensão e liberdade. Cuide de você para que respeite seu tempo e a memória ancestral que vive dentro de você, acolha-se sabendo que nem todos saem da mesma linha de partida. A emancipação começa quando você entende que não precisa se encaixar: você veio para transformar”.

Thiago Oliveira – Jornalista e Apresentador

Indicado ao prêmio de “Melhor Apresentador do Ano”, Thiago Oliveira se consolidou como um dos comunicadores mais relevantes da televisão brasileira. Após passagens pela Record, Gazeta e SporTV, encontrou na Globo o espaço para ampliar sua atuação no vídeo, integrando os telejornais Hora Um, Bom Dia São Paulo e o Esporte Espetacular. Sua relação espontânea com o público impulsionou a transição do jornalismo para o entretenimento com naturalidade. Em 2022, assumiu o “É de Casa”, transmitido ao vivo para milhões de brasileiros todos os sábados, e, em 2025, expandiu sua presença ao comandar o Flashes BBB 25, quadro que integra o programa de maior audiência da televisão brasileira: o Big Brother Brasil.

Sua atuação também se expandiu em projetos institucionais de grande relevância cultural e social. Thiago comanda o Festival Negritudes Globo desde a estreia do projeto, em 2024, em São Paulo. No mesmo período, apresentou os Prêmios Potências e Sim à Igualdade Racial (ID_BR), iniciativas dedicadas a reconhecer trajetórias negras, ampliar narrativas no audiovisual e destacar profissionais que impulsionam representatividade e transformação em diferentes setores da sociedade. Em 2025, retomou o comando do Negritudes, desta vez no Rio de Janeiro, e voltou ao Potências, agora como indicado ao prêmio de Melhor Apresentador do Ano (concorrendo com nomes como Maju e…)

No mercado de moda e lifestyle, Thiago ampliou sua presença em espaços de visibilidade global. Desfilou no SPFW para Lino Villaventura, tornou-se rosto de campanhas da GQ Brasil e passou a integrar o squad da BOSS e da Audi, reforçando sua projeção nos segmentos de moda e wellness masculino. Também foi escolhido pela GQ para a cobertura oficial da revista e para apresentar uma das principais categorias do Men of the Year 2024, consolidando sua presença em eventos de prestígio. Fora das câmeras, Thiago tem na família sua maior referência: é casado com a produtora Bruna Matuti, pai de Ella, nascida em 2023, e honra a trajetória dos pais, João e Elena, pilares dos valores que orientam sua vida e carreira.

Taís Oliveira, diretora do Instituto Sumaúma

Taís Oliveira é relações-públicas pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM), Mestra e doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC (UFABC), fundadora e Diretora Executiva do Instituto Sumaúma. Nestes cerca de 15 anos, Taís gerenciou áreas de Social Media, Marketing Digital e Pesquisa no setor privado e em organizações da sociedade civil. Também foi Agente de Governo Aberto no município de São Paulo por dois anos e é pesquisadora membra do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros da UFABC (NEAB/UFABC), pesquisadora associada na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), do Grupo de Pesquisa em Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico (CAPA) e da Rede Negra sobre Tecnologia e Direitos Digitais.

O Instituto Sumaúma lançou nesta quinta-feira (13), a pesquisa “Corpos-territórios quilombolas e o fio conectado da ancestralidade: entre as agendas de justiça climática e as práticas culturais e comunicacionais”. Neste sentido, a diretora do Instituto, Taís Oliveira, explica o impacto do racismo estrutural no financiamento climático. “Os dados provam o que as lideranças denunciam há décadas: o racismo ambiental define quem recebe investimento e quem tem seu território invadido. Não haverá justiça climática enquanto o financiamento climático não adotar lentes antirracistas. Os quilombos não são apenas vítimas das mudanças climáticas, eles são detentores das soluções ancestrais de manejo e proteção que o Brasil precisa” comenta.

Natália Cunha, Diretora do Museu das Favelas

Atualmente, é Diretora do Museu das Favelas, com vasta experiência em gestão cultural. Foi superintendente das Oficinas Culturais pela Poiesis e coordenadora de Fomento à Cultura do Estado de São Paulo. Psicóloga com especialização em Políticas Culturais e Terapia Comunitária, tem 13 anos de experiência em gestão pública. Atuou como conselheira em diversos conselhos, incluindo o CMDCA e o Conselho do Imigrante. Além disso, é membro do Coletivo CANTO e do Fórum de Culturas Populares, onde trabalha com culturas populares e ações de inclusão.

Por meio do projeto Favela Tech, iniciativa voltada para mulheres empreendedoras periféricas, realizada no Museu das Favelas com patrocínio da Meta, Natália defende que o empreendedorismo na periferia é, primeiramente, uma questão de sobrevivência, resistência e necessidade. “No caso das mulheres, ele se torna uma estratégia para buscar autonomia e um avanço nas condições de vida, permitindo que elas conciliem diferentes papéis, como a maternidade e os cuidados, que historicamente lhes cabem. Essa jornada é a grande potência, onde a criatividade a serviço da comunidade vira um negócio, sendo o momento em que muitas decidem, finalmente, ‘arriscar por mim agora’ e fazer uma coisa para si”, afirma.

Ana Clara Silva Pinto, Head de Pessoas e Cultura Dengo Chocolates

Atualmente, é Head de Pessoas e Cultura na Dengo Chocolates e possui 17 anos de experiência em Recursos Humanos, com atuação em empresas como Ambev, Itaú e Tereos. Graduada em Administração e especializada em Gestão de Pessoas, Cultura, Diversidade e Comunicação Interna, com formações pela FIA, FGV e coaching em gestão de pessoas, consolidou uma trajetória marcada por estratégia, desenvolvimento humano e construção de culturas organizacionais robustas.

Reconhecida entre os RHs Mais Admirados de 2024, Ana Clara também é fundadora da Tons, consultoria dedicada à promoção da diversidade, diretora do Instituto Pactuá e mentora da Gerando Falcões, contribuindo para a formação de jovens e a ascensão de profissionais negros a posições de liderança. Sua carreira integra visão analítica, sensibilidade humana e compromisso com equidade.

Ao longo de sua atuação, Ana Clara defende que o desenvolvimento de pessoas é, antes de tudo, uma construção coletiva que exige verdade, curiosidade e coragem para transformar realidades.

“Venho de uma trajetória marcada por dedicação, criatividade e muita resiliência. Aprendi que não existem limites para os sonhos e que transformar números, negócios e culturas só é possível quando colocamos as pessoas no centro. Como mulher negra, sei o quanto romper barreiras é um ato diário; por isso, escolho, todos os dias, abrir caminhos e apoiar outras pessoas a enxergarem possibilidades maiores para si. Meu compromisso é usar cada espaço que conquistei para construir pontes, ampliar oportunidades e deixar o mundo melhor amanhã do que é hoje.”

