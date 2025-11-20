O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre ações de prevenção e combate à dengue no município de Americana.

No documento o vereador relata que, durante o ano de 2025, Americana apresentou um número expressivo de casos confirmados de dengue, conforme dados oficialmente divulgados por meio da secretaria de Saúde. De acordo com a última atualização da página no site da prefeitura destinada ao monitoramento dos casos no município, de 18/09/2025, foram registrados 8.975 casos confirmados e 29 óbitos.

Fala Mizzoni

“A dengue tem se mostrado uma enfermidade de impacto crescente em nosso município, exigindo planejamento estratégico, organização e ação contínua e não apenas respostas emergenciais após o problema já instalado. A história recente mostra que a falta de antecipação, somada à insuficiência de ações de controle do vetor, resulta em aumento de internações, sobrecarga das unidades de saúde e risco ampliado à vida dos moradores”, ressalta Jean.

O autor pergunta qual o planejamento detalhado da prefeitura para o combate à dengue em 2026; se já foi concluído o mapeamento dos bairros com maior incidência de focos do Aedes Aegypti; se existe um cronograma oficial com as datas de ações de combate por bairro, contemplando mutirões, visitas domiciliares, arrastões e inspeções em pontos estratégicos; quais bairros foram classificados como áreas de risco elevado para surto de dengue em 2026; e se a prefeitura irá disponibilizar relatórios mensais por bairro, contendo evolução dos casos, ações executadas e resultados obtidos no combate à dengue.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Gualter Amado cobra informações sobre implantação de UPA 24h na Praia Azul

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) na região da Praia Azul.

De acordo com o parlamentar, o plano de governo da atual gestão estabelecia o compromisso de implantar quatro unidades de saúde 24 horas no município. Três delas já estão em funcionamento: a UPA São José, a UPA Dona Rosa e a UPA do bairro Antônio Zanaga, que já integrava a rede municipal de urgência e emergência.

Gualter destaca que a instalação da quarta unidade na Praia Azul é essencial para completar a cobertura prevista e garantir atendimento emergencial mais próximo e eficiente aos moradores da região. “A implantação de uma UPA 24h na região da Praia Azul completaria um quadrilátero estratégico de atendimento emergencial, assegurando que todas as regiões do município tenham cobertura mais próxima e eficiente em casos de urgência e fortalece a política de descentralização do atendimento, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde”, afirma Gualter

No requerimento, o parlamentar questiona a prefeitura sobre a existência de previsão para implantação da UPA 24h na Praia Azul; se há intenção de ampliar a rede com uma quinta unidade considerando que a do Zanaga já existia antes da atual gestão; e por quais razões a promessa de implantação das quatro UPAs 24h ainda não foi integralmente cumprida.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

