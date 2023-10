Corinthians cai pro (0-2) Fortaleza na Sula

Não deu pro Corinthians- A já histórica campanha do Fortaleza

na Copa Sul-Americana foi premiada com outro capítulo brilhante: o time venceu o Corinthians por 2 a 0, nesta terça-feira (3), e está pela primeira vez numa final continental.

Os gols foram marcados no segundo tempo, por Yago Pikachu (aos 4 minutos) e Tinga (aos 9′), diante de mais de 60 mil torcedores presentes à Arena Castelão. A partida marcou a estreia do técnico Mano Menezes no Corinthians.

O triunfo do Leão sucedeu um empate em 1 a 1 entre as equipes no jogo de ida.

O duelo foi de amplo domínio do time da casa, que foi o responsável por administrar o jogo por quase todos os 90 minutos. Os gols vieram em uma reta fulminante no início do segundo tempo e deram fim a qualquer esboço de reação dos corintianos.

Agora, o Fortaleza aguarda LDU ou Defensa y Justicia, que fazem o segundo jogo da semifinal nesta quarta (4). No jogo de ida, em Quito, a LDU venceu por 3 a 0 e tem boa folga.

A final da Copa Sul-Americana de 2023 será em 28 de outubro, no estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, no Uruguai.

A atuação do Corinthians, por sua vez, se limitou muito a breves lampejos da equipe recém-assumida por Mano Menezes. Yuri Alberto teve chance cara a cara com João Ricardo e parou no goleiro, mas a atuação do time paulista acabou por aí.

Agora, o foco alvinegro na temporada é se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, tem como grande foco a decisão da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 28 de outubro, em Punta Del Este, no Uruguai.

