Dupla de adolescentes rouba carro e acaba apreendida pela polícia

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar após praticarem um roubo de veículo na rua Peru, no bairro Frezzarin, em Americana, na manhã desta terça-feira, por volta das 8h30.

Segundo a corporação, os adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, levaram o veículo da vítima, uma mulher de 24 anos. O Comandante do 48° BPM/I, Tenente Coronel PM Valmir avistou o veículo no bairro Parque das Nações e iniciou o acompanhamento até que a dupla abandonou o carro na Avenida Florindo Cibim e fugiram para uma área de mata.

No local, as equipes iniciaram as buscas e localizaram um deles dentro de uma vala, sendo detido. Em continuação, foi acionado o apoio da aeronave “Águia” na tentativa de localizar o segundo fugitivo, sendo que as buscas se estenderam por cerca de 1 hora e posteriormente o comparsa foi localizado em um bar, no Parque da Liberdade.

Os sindicados foram conduzidos até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

