Corinthians da vexame e cai na Liberta

O Corinthians deu vexame e está fora da Libertadores

O Timão foi ao Equador e levou 3-0 logo no primeiro tempo. Nas redes sociais, torcedores pediram a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas ele deve seguir à frente do elenco.

O Independiente Del Valle (EQU) venceu o Corinthians por 3 a 0 nesta quarta-feira (7), no Estádio Banco Guayaquil, em Sangolquí, pela quinta rodada da Libertadores. Com o resultado, o Alvinegro está matematicamente fora da competição ainda faltando uma rodada para encerrar a fase de grupos.

Com pouco poder de criação, o Corinthians chegou poucas vezes na área do Del Valle, enquanto a defesa foi ineficiente para travar o adversário. A derrota ainda contou com a conhecida Lei do Ex, já que o clube paulista levou um gol de Junior Sornoza, ex-jogador do alvinegro.

Duilio Monteiro Alves deu entrevista após a eliminação da Libertadores, na noite desta quarta-feira (7), no Equador. O presidente do clube voltou a prometer reforços e falou sobre o futuro do técnico Vanderlei Luxemburgo.

– Fizemos grandes jogos, com uma oscilação. Vimos um péssimo jogo do Corinthians hoje [quarta-feira], mas o time não é nem o do jogo de hoje e nem o que fez um jogo maravilhoso contra o Atlético-MG. Temos que encontrar equilíbrio para poder brigar, e agora o Vanderlei vai ter tempo de trabalho. O que vimos de melhora nos jogos ele fez sem treinamentos, sempre na conversa, com vídeos. Esses dez dias serão importantes para voltar melhor da data-Fifa – disse Duilio ao “ge.globo”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento