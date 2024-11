Corinthians sapeca 2-0 no Palmeiras e mostra força

O Corinthians enfiou 2 a 0 no Palmeiras na noite desta segunda-feira e mostrou força para fugir da zona de rebaixamento e do risco de queda no Campeonato Brasileiro.

O Timão ainda ajudou o Botafogo na luta pelo título do nacional. Os cariocas podem abrir folga ante o Verdão e chegar nas rodadas decisivas com margem para garantir o título.

Garro brilhou no jogo com um gol e uma assistência. Com a vitória, o Timão somou três pontos e se afastou da zona de rebaixamento e diminui chance de título para o Verdão. Os gols foram marcados por Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Pelo Campeonato Brasileiro, o alvinegro encara o Vitória fora de casa no sábado (09), às 16:30 (horário de Brasília). Voltando a jogar em casa, recebe o Cruzeiro na quarta (20), e no domingo (24), recebe o Vasco em Itaquera. Ambos os jogos não possuem horários definidos até o momento.

